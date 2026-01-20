Slušaj vest

Poznata turistička agencija iz Srbije, prema tvrdnjama roditelja, ostavila je četvoro maloletne dece na Kopaoniku jer u kombiju kojim je organizovan povratak nije bilo dovoljno prostora za njihov prtljag i ski-opremu. Kako navode, po decu je upućen manji kombi kapaciteta osam putnika, ali sa prostorom za svega šest kofera. Iako su deca imala uredno kupljene povratne karte, rečeno im je da prtljag ostave na Kopaoniku, uz obećanje da će biti prevezen za Beograd narednih dana, kada se u vozilima oslobodi prostor.

Majka M.P.L. izjavila je za portal da su u pitanju dvoje petnaestogodišnjaka i dvoje šesnaestogodišnjaka, koji su se zbog postupanja ove turističke agencije našli u vrlo neprijatnoj situaciji na planini.

"Zaposleni agencije vikali na roditelje"

Ona navodi da su zaposleni u agenciji vikali na roditelje, a da su kasnije prestali i da se javljaju na telefonske pozive.

- U pitanju je dvoje dece od 15 i dvoje dece od 16 godina, koje agencija ostavlja bez ikakvog osećaja odgovornosti na Kopaoniku. Deca su imala kupljene povratne karte preko agencije. Inače, karte se kupuju prilikom dolaska vozača po putnike. Vozaču se daje novac u kešu, ne dobije se ni priznanica, ni fiskalni račun. Pre odlaska na planinu, jedan od dečaka je čak pozvao agenciju i pitao da li postoji ograničenje u prtljagu i dobio odgovor da ne postoji - rekla je majka M.P.L. za Nova.rs.

Dodaje da su deca sa Kopaonika krenula sa istom količinom stvari sa kojom su i stigla, kao i da tokom odlaska na planinu nije bilo nikakvih problema u vezi sa prtljagom.

- Prilikom povratka sa Kopaonika, po decu dolazi kombi, gde je već četiri osobe unutra sa svojim stvarima. U pitanju je i bord veliki, kao i višak kofera. Nisu ni oni imali po jedan kofer kao što je kasnije rečeno da je neki standard - navela je majka M.P.L.

Na sajtu stajalo da prtljag nije ograničen

Ona ističe da je na sajtu ove turističke agencije bilo navedeno da ne postoji ograničenje u količini prtljaga, kao i da je omogućen prevoz ski-opreme, ali da je ta informacija uklonjena nakon incidenta. Dodaje i da čak i u slučaju da su deca imala po jedan kofer, taj kombi ne bi mogao da preveze sav prtljag, jer ima kapacitet za samo šest kofera.

- Prilikom pakovanja stvari vozač kaže da stvari ne mogu da stanu u vozilo i jedino rešenje koje iz agencije nude je da se stvari ostave na Kopaoniku i da će ih oni nekada, kada budu imali mesta, pokupiti sa planine i doneti za Beograd. Deca nam javljaju da su u problemu, da neće da ostave stvari. Nije to ostavljanje jedne kese, nego od njih četvoro mogu da ubace dva kofera, a deca imaju i skije, pancerice, rančeve… - rekla je ona.

Foto: TO Raška

"Stvari ih ne zanimaju"

Prema njenim rečima, iz agencije nije stigla nikakva adekvatna reakcija, a na pitanja roditelja gde bi deca trebalo da ostave stvari i da li je obezbeđen prostor za to, dobili su odgovor da to nije odgovornost agencije.

- Rečeno nam je da kontaktiramo smeštaj gde su deca bila i da ih zamolimo da tamo ostanu stvari. Oni ne preuzimaju nikakvu odgovornost. Ja im kažem da pošalju još jedan kombi, oni kažu da ne žele. Što se njih tiče oni mogu fizički da smeste decu u kombi, ali ih stvari ne zanimaju. Kada zovete sa jednog broja oni više neće da vam se jave, pa morate da uzmete drugi telefon da zovete. Nikome od roditelja nisu posle hteli da se jave na telefon - rekla je ogorčena majka.

Deca se snašla, roditelji došli po njih

Kako navodi, deca su uspela da se organizuju jer je u tom trenutku na Kopaoniku bilo i njihovih prijatelja, pa su privremeno raspoređena po sobama. Sutradan su se vratila kući nakon što su roditelji sami organizovali prevoz.

- Angažovali smo privatni kombi da bi mogli da ih vratimo zajedno sa stvarima. Mi smo kasnije otišli do agencije, gde su nam oni vratili po 3.000 dinara za kartu, iako povratna košta 6.500 dinara. Mi smo preuzeli novac za svu decu - istakla je majka.

Vozač agencije bio korektan

Majka je naglasila i da je vozač kombija turističke agencije postupio korektno prema deci tokom cele situacije.