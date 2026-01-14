Tusrista iz Srbije je prvi put na letovanju u Hrvatskoj

Hrvatski pevač i putopisac Boris Rogoznica nedavno je posetio jednu od popularnih svetskih destinacija i podelio svoje iskustvo sa pratiocima.

Početkom januara 2026. godine, Rogoznica je krenuo na ono što je nazvao “najekstremnijim putovanjem u svojoj karijeri”. Nakon kratkog zadržavanja u Dohi, koju je opisao kao “dosadnu”, stigao je u Indiju.

Njegove utiske iz Nju Delhija, grada koji je nazvao “najgorim i najodvratnijim mestom u kojem je ikada bio”, podelio je putem Instagram objava. Video u kojem pokazuje svoj smeštaj izazvao je brojne reakcije.

Šokantni uslovi u hotelu

Rogoznica je svoje pratioce proveo kroz sobu koja je daleko od standarda bilo kog turističkog smeštaja. Snimak počinje vratima koja se ne zaključavaju kako treba, što je muzičara ostavilo budnim i sa osećajem nesigurnosti.

Dalje, situacija je bila još gora, čaršafi su bili prljavi i pocepani, jastuci prekriveni dlakama, a u kupatilu nije bilo tople vode, stajala je kofa sa hladnom vodom. Pošto je soba bila hladna, a klima uređaj davao samo hladan vazduh, Rogoznica je morao da improvizuje, koristeći fen za kosu koji je pozajmio od osoblja kao privremeni grejač.

- Kao što sam rekao u prethodnim objavama. Nisam došao ovde da uživam u luksuzu. Ali, nisam očekivao da negde u svetu može postojati tako nizak standard?! - napisao je šokirani muzičar, koji je ovo putovanje započeo bez povratne karte, želeći autentična iskustva.

Reakcije pratilaca

Objava je brzo prikupila brojne komentare, a mišljenja su bila podeljena. Mnogi su izrazili šok zbog viđenih uslova:

- Kada padneš sa konja na magarca. Uslovi u zatvoru su bolji - glasili su neki od njih.

Pojedini sunarodnici su se složili sa Borisovom refleksijom na kraju objave:

- Da li smo svesni šta imamo u našoj zemlji i zašto nam azilanti dolaze?

S druge strane, bilo je i onih koji su smatrali da se Rogoznica bolje trebao pripremiti za put. Jedna žena je, navodeći svoje iskustvo iz Indije, objasnila da je trebalo raspitati se o ovakvim uslovima pre dolaska.

- Ljudi se smeše uprkos haosu, prenaseljenosti i siromaštvu... a kod nas svi imaju sve, a nigde osmeha - napisala je, nudeći drugačiju perspektivu.

Borisova ranija iskustva iz Nju Delhija

U jednoj od svojih ranijih objava iz Indije, Rogoznica je detaljno opisao grad:

- Nju Delhi je najodvratnije i najgore mesto na kojem sam ikada bio u životu! Na kraju dana se osećam užasno. Prevarili su me, prevarili su me za novac, smeštaj, hrana je užasna, sve je puno, recimo to kako treba, izmeta i mokraće. Čitav grad odvratno miriše na urin i neke hemikalije, ne znam kako da to opišem. Toliko je ljudi da atrakcijama ne možete ni da priđete. Saobraćaj je užasan. Nisam naišao ni na jednu dobru stranu ili svetlu tačku.