Prvi ovomesečni izveštaj Republičkog zavoda za statistiku (RZS) o cenama poljoprivrednih proizvoda na malo na pijacama i trgovinama, takođe pokazuje da od grada do grada Srbije i dalje važe velike razlike, pa su u pojedinim mestima neke namirnice tri puta skuplje nego u drugima.

Najviša cena pasulja pala za 200 dinara

Kod povrća, kako pokazuju podaci RZS, krompir je sa cenom od 150 dinara kilogram ostao najskuplji u Beogradu, dok najnižu cenu od 70 dinara kilogram ima u Leskovcu. Kod ovog povrća, pokazuje statistika, nije bilo promene ni najniže ni najviše cene u odnosu na početak prošlog meseca.

Kod pasulja, pak, došlo je do pada najviše cene za čak 200 dinara – najskuplji pasulj više ne košta 800, nego 600 dinara kilogram i prodaje se na pijaci u Novom Pazaru. Najjeftiniji košta 220 dinara kilogram na pijaci u Zaječaru.

Kod crnog luka takođe nije bilo promena cene za proteklih mesec dana. Najskuplji je u Beogradu (150 din/kg), a najjeftiniji i to čak za tri puta, u Leskovcu.

Beogradske pijace najskuplje su i za kupce slatkog kupusa – kilogram moraju da plate 100 dinara, dok je najniža cena ovog povrća u Pančevu 40 dinara kilogram. Ipak, u odnosu na početak marta, najviša cena slatkog kupusa pala je za 30 dinara.

Voće najjeftinije u Leskovcu

U kategoriji voća, jabuke sa cenom od 200 dinara kilogram ostale su najskuplje u Beogradu i Šapcu, dok su dvostruko jeftinije u Zaječaru i Leskovcu, a i ta najniža cena manja je za 20 dinara u odnosu na početak prošlog meseca.

Banane najvišu cenu (240 din/kg) imaju u Zaječaru i za proteklih mesec dana pojeftinile su za 10 dinara, a najnižu cenu imaju na pijaci u Leskovcu (150 din/kg).

Kod pomorandži, ovog meseca najviše će platiti kupci tog južnog voća u Valjevu, Kraljevu, Šapcu i Sremskoj Mitrovici (200 din/kg), dok će Leskovčani pomorandže platiti za 80 dinara manje.

Konačno, RZS navodi i cene grejpfruta na pijacama - 250 dinara maksimalno košta u Kraljevu, Šapcu, Pančevu i Subotici, dok u većem broju gradova ima cenu od 180 dinara kilogram.

Sir i kajmak najskuplji u Novom Pazaru

U kategoriji belog mrsa, najviša i najniža cena domaćeg sira na pijacama se nije menjala. Najskuplji kilogram od 900 dinara i dalje je u Novom Pazaru, dok se najjeftiniji sir prodaje u Kraljevu – 450 dinara kilogram.

Novi Pazar je najskuplji i za kupce domaćeg kajmaka, a sa istom cenom od 1.600 dinara za kilogram pridružila mu se i pijaca u Subotici. S druge strane, kajmak najnižu cenu (1.100 din/kg) ima u Vranju i ta cena je za 100 dinara niža nego što je bila na početku marta.

Sem piletine, ostale vrste mesa skuplje

Statistika RZS na početku aprila pokazuje poskupljenja nekoliko vrsta mesa. Kilogram šarana najvišu cenu od 990 dinara ima u Novom Sadu, a najnižu od 580 dinara u Vranju. U odnosu na početak marta obe cene su skočile za 60, odnosno, 10 dinara.

Juneća rozbratna šnicla najvišu cenu od 1.450 dinara kilogram ima u Šapcu, dok najnižu ima u trgovinama u Kraljevu (1.000 din/kg), što je za 30 dinara skuplj nego pre mesec dana.

U trgovinama u Valjevu prodaje se najskuplja svinjska krmenadla (840 din/kg) dok u Smederevu najbolje prolaze kupci ovog mesa plaćajući ga 500 dinara, što je opet za svih 100 dinara viša cena nego na početku marta.

Samo kod svežeg pilećeg mesa, pokazuju ovi podaci RZS, nije bilo promene cene. Kilogram košta od maksimalnih 450 dinara u Novom Pazaru, do minimalnih 260 dinara u Užicu.