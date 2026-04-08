Evropska komisija ponovo poklanja više od 40.000 karata osamnaestogodišnjacima. Karte mogu da dobiju i mladi iz Srbije, prenosi nemačka novinska agencija dpa.

Ovog puta pravo prijave imaju svi rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. godine. Mladi moraju da žive u jednoj od zemalja Evropske unije ili, pored Srbije, u Lihtenštajnu, Severnoj Makedoniji, Norveškoj, Turskoj i Islandu.

Prijava je moguća i pre 18. rođendana, ali učesnici moraju da budu punoletni pre početka putovanja.

Prijave su otvorene do 22. aprila u podne, putem Evropskog portala za mlade - pojedinačno ili u grupama do pet članova.

Nakon prijave, kandidati rešavaju kratak kviz opšteg znanja o Evropskoj uniji i jedno dodatno pitanje za procenu.

Evropska komisija i Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu zatim pregledaju sve prijave.

Dobitnici mogu besplatno da putuju vozom širom Evropske unije u periodu od 1. jula 2026. do 30. septembra 2027. Putovanje može da traje do 30 dana, od čega najviše sedam dana može biti provedeno u vožnji vozom.

Inicijativa “DiscoverEU” postoji od 2018. godine, a nastala je na ideju aktivista Vincenta-Immanuela Herr-a i Martina Speera.

Prijave se otvaraju dva puta godišnje.

Od početka programa, prema podacima EU, prijavilo se više od 1,9 miliona mladih, a oko 431.931 je dobio besplatnu kartu.