Dok su Mikonos i Santorini preplavljeni turistima, a stanje na ostrvima Kufonisja i Malim Kikladima postaje sve haotičnije, Pserimos se izdvaja kao prava oaza autentičnosti. Ovo malo ostrvo, koje je gotovo netaknuto masovnim turizmom, nudi mir, prirodnu lepotu i doživljaj koji podseća na neka davna vremena.

Sa svega 30 stanovnika, peščanom plažom i tavernama u kojima se služi sveže ulovljena hrana, Pserimos je idealan za one koji žele da pobegnu od užurbanog svakodnevnog života. Evo zbog čega vredi posetiti ovo ostrvo i kako doživeti njegovu posebnu atmosferu.

Mir koji briše sve brige

Pserimos u Grčkoj predstavlja sinonim za tišinu i spokoj. Re; je o ostrvu veoma blizu Turske, na jednom od najistočnijih mesta Egejskog mora. Na ostrvu nema automobila, gužvi ni žurbe. Vreme ovde protiče sporije, određuje ga kretanje sunca, a jedini „rok“ je njegov zalazak. Takav tempo omogućava posetiocima da se potpuno opuste i prepuste trenutku.

Ostrvo ima samo jednu plažu, ali ona u potpunosti zadovoljava sve potrebe. Zlatni pesak, izuzetno čista voda i tišina koju prekida jedino šum talasa stvaraju savršeno okruženje. Toliko je očaravajuća da ćete zaboraviti potrebu da istražujete druga mesta, sve što vam treba već je tu.

Ostrvo gde ste deo porodice

Sa tek 30 stanovnika, Pserimos pruža osećaj bliskosti i topline. Već nakon nekoliko dana upoznaćete većinu meštana, koji će vas srdačno dočekati, poslužiti sveže pripremljenom hobotnicom ili ponuditi čašu rakije bez mnogo pitanja. Ti susreti nisu samo prolazni, ostaju kao trajne uspomene.

Hrana na ostrvu je jednostavna, ali izuzetno ukusna. Namirnice dolaze direktno iz mora ili sa obližnjih njiva. U tavernama nema dugih jelovnika, svega nekoliko jela, ali svako od njih ostavlja snažan utisak i poželećete da ih ponovo probate. Hobotnica sa aromom mora i paradajz pun ukusa samo su deo tog gastronomskog iskustva.

Logistika bez komplikacija

Dolazak na Pserimos je veoma jednostavan. Brodovi sa Kalimnosa ili Kosa vode vas direktno na ostrvo. Nema potrebe za mapama ili detaljnim planiranjem. Najveća dilema biće da li prvo da se okupate ili popijete kafu pored mora.

Pserimos nije destinacija za one koji traže noćni provod ili luksuzne restorane. Njegova vrednost je u miru i tišini, luksuzu koji je danas sve ređi. Boravak na ovom ostrvu ostavlja utisak koji se ne može u potpunosti zabeležiti fotografijama.