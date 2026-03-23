Urbane legende žive onoliko dugo koliko ih grad pamti, a jedna od onih koje Beograd ne zaboravlja jeste priča o Beogradskom fantomu, o noćima kada je jedan Porše kružio Slavijom, dok je čitav grad slušao radio i čekao da vidi da li će se ponovo pojaviti. Ta priča, ovekovečena i u kultnom filmu „Beogradski fantom“, koja već decenijama živi negde između istorije i pop kulture, obeležiće treći dan izložbe „Velikani srpske motorizacije“ u Ekspo 2027 Plejgraundu.

Program počinje u 14 časova panel-diskusijom „Novi zakon o istorijskim vozilima“, koja okuplja stručnjake i otvara razgovor o zakonskom okviru, zaštiti i perspektivama oldtajmera u Srbiji. U 16 časova sledi promocija knjige Vladimira Veselinovića, koja kroz istorijski pregled osvetljava razvoj automobilizma i njegov značaj u širem društvenom kontekstu.

Veče je rezervisano za filmski program, pa će u 18 časova biti prikazan „Beogradski fantom“ - priča o jednoj vožnji koja je zaustavila grad i automobilu koji je postao simbol slobode, bunta i jedne generacije, i danas jedna od gradskih legendi koje se prepričavaju.

Istovremeno, najmlađi posetioci moći će da učestvuju u radionici u Paviljonu M, gde će kroz igru i praktične aktivnosti nastaviti da otkrivaju osnove mehanike i sveta motora.

Izložba „Velikani srpske motorizacije“ traje do 24. marta, svakog dana od 10 do 20 časova, u Ekspo 2027 Plejgraundu, Hali 5 Beogradskog sajma. Ulaz je besplatan.