Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas tokom posete kompaniji Sloboda Čačak da ta fabrika predstavlja jednu od najvažnijih kompanija ne samo za grad Čačak već i za celu Srbiju, a posebno za namensku industriju i izvoz.

- U 2026. godini očekujemo nove ugovore, novo širenje kapaciteta i da ostane i dalje bude uzdanica za ovaj grad, ali i za celu Srbiju - poručila je ministarka.

Foto: Zorana Jevtić Radonjić

Ona je rekla da je to bila njena prva poseta fabrici Slobodi Čačak.

- Ne samo što je jedna od najvažnijih kompanija za grad Čačak, nego i za Republiku Srbiju, i u delu namenske industrije, ali i kao jedna velika izvozno orijentisana kompanija - rekla je Lazarevićeva.

Ona je istakla da je cilj posete bio direktan razgovor sa rukovodstvom kompanije o dosadašnjim rezultatima i planovima.

- Meni je svakako bila i namera da dođem i da vidim i da u direktnoj i neposrednoj komunikaciji sa rukovodstvom kompanije čujem njihovu dosadašnju realizaciju, planove za ovu godinu i za godine koje dolaze, kao i izazove koje imaju - navela je ministarka.

Dodala je da je, kao resorni ministar trgovine, posebno zainteresovana za izvoz i balans između domaćih potreba i plasmana na strana tržišta.

- Baveći se kao resorni ministar trgovine i onim delom koji se tiče izvoza ove vrlo tražene robe i nečega što Srbiji daje važnu poziciju, važno je da imamo dovoljno za domaće potrebe, što je u današnjim teškim vremenima izuzetno važno, ali i da jačamo izvozne kapacitete - rekla je Lazarevićeva.

Ona je ocenila da "Sloboda" ima dugu tradiciju i značajan razvojni put.

"Sloboda je, zaista, kompanija koja ima dugu tradiciju, koja je nakon 1999. godine bukvalno odignuta iz pepela i sada ostvaruje izuzetne rezultate", istakla je ministarka.

Posebno je naglasila značaj stručnog kadra i razvoja novih tehnologija.

"Ono što sam čula, ne samo što je impresivan broj ljudi koji ovde radi, nego i broj visoko kvalifikovanih stručnjaka koji odgovaraju konceptu razvoja kompanije, zasnovanom na planiranju i razvoju novih proizvoda i korišćenju novih tehnologija. Sve ono što u današnje vreme postaje apsolutni prioritet, pogotovo u namenskoj, ali i u ukupnoj industriji, jeste da pratimo trendove kakvi su u svetu", rekla je Lazarevićeva.

Govoreći o poslovanju u prethodnoj godini, ona je navela da je kompanija uspešno odgovorila na izazove.

"Sloboda je definitivno jedna uspešna kompanija koja je uspela u prošloj izazovnoj 2025. godini, uprkos opštem padu izvoza tokom gotovo polovine godine, da se iznese sa svim tim izazovima i da uspešno nastavi dalje", kazala je ministarka.