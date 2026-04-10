Od samouslužnih perionica do onih sa kompletnom uslugom koje nude brisanje peškirom i besplatne osveživače vazduha, postoji mnoštvo mesta gde možete oprati svog četvorotočkaša.

Međutim, ova mesta nisu potpuno imuna na probleme, a vozači često prave uobičajene (i potencijalno skupe) greške — uključujući i one koje smo naveli u nastavku.

Korišćenje četke pre ispiranja

Ako ste u samouslužnoj perionici, nemojte samo zgrabiti četku i početi da trljate. Razmislite o ovome: ako je osoba pre vas na tu četku nakupila blato i prljavštinu, vi ćete sve to strugati direktno po karoseriji svog vozila. To je skoro isto kao da grebete automobil grabuljama.

Umesto toga, uzmite pištolj za pranje i potpuno isperite četku pre upotrebe, a krupniju prljavštinu sa vozila obavezno uklonite mlazom vode, a ne četkom.

Ostavljanje otvorenih retrovizora

Pre ulaska u automatsku perionicu, obavezno sklopite bočne retrovizore. Bilo da to radite pritiskom na dugme ili tako što ćete spustiti prozor i sami ih sklopiti, ovo je mera predostrožnosti koju svakako treba da preduzmete. Neki radnici u perionici će ih čak i sklopiti umesto vas ako ih zamolite.

Ako retrovizori ostanu otvoreni, mogu se zapetljati u četke i krpe za pranje, oštetiti se ili čak potpuno otkinuti. Ako imate antenu na izvlačenje, trebalo bi da je uvučete dok ste već tu.

Nepravilno pozicioniranje vozila

Te automatske perionice na benzinskim pumpama su svakako praktične, posebno kada nude popust na gorivo uz kupljeno pranje. Ipak, zapamtite da točkove morate pravilno poravnati sa trakama - a verovatno neće biti radnika koji će vam reći da li ste na dobrom mestu ili ne. Nepravilno pozicioniranje vozila može dovesti do ogrebotina i oštećenja koja se ne mogu isprati pranjem.

Prerano izbacivanje iz "lera"

Pratite uputstva u perionici. Ostavite automobil u neutralnoj brzini (leru) sve dok se ne upali svetlo koje vam govori da ga ubacite u brzinu za vožnju. Strpljenje je zaista vrlina; ako prerano ubacite automobil u brzinu u perionici, mogli biste da poremetite ceo sistem pranja. Budite strpljivi.

Nedovoljno sitniša ili žetona

Idete u samouslužnu perionicu? Ponesite dovoljno sitniša (kovanica ili žetona). Zapravo, ponesite više nego dovoljno. Nema ničeg goreg nego da ostanete bez sitniša za pištolj za ispiranje dok je vaš auto još uvek prekriven penom.

Odlazak bez provere oštećenja

Ako vam se učini da ste čuli sumnjiv zvuk iznad brujanja prskalica u perionici, nije na odmet da pregledate svoj automobil čim izađete. Ako je došlo do oštećenja, najbolje je da to odmah rešite.

Budimo realni: ako se vratite dva dana kasnije i tvrdite da vam je zbog perionice otpao retrovizor, radnici nemaju razloga da vam poveruju da niste jednostavno zakačili kontejner u komšiluku i pokušali da svalite krivicu na njih.

Pranje već oštećenog vozila

Bilo da vam je olabavljena lajsna na automobilu ili vam je napukla šoferšajbna, trebalo bi dobro da razmislite pre nego što uđete u auto-perionicu. Snažan pritisak vode može dodatno pogoršati već postojeću štetu.