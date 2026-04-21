U jednom od najvećih industrijskih požara u Južnoj Kaliforniji u poslednje vreme, vlasti tvrde da je radnik logističke kompanije namerno zapalio ogromno skladište i potom se time hvalio, ostavljajući za sobom štetu koja se meri stotinama miliona dolara i pokrećući ozbiljna pitanja o motivima i bezbednosti na radnom mestu.

Muškarac optužen da je snimio sebe kako pali skladište od 1,2 miliona kvadratnih stopa u Južnoj Kaliforniji ranije ove nedelje, navodno se privatno hvalio tim delom nakon što ga je počinio, saopštili su federalni tužioci.

Čamel Abdulkarim (29) iz Hajlenda suočava se sa saveznim i državnim optužbama u vezi sa požarom koji je u uništio skladište papirne robe kompanije Kimberly-Clark u Ontariju, što je izazvalo masovnu intervenciju vatrogasaca sa šest uzbuna. Trebalo je da se pojavi pred sudom u okrugu San Bernardino radi izjašnjavanja o krivici, ali je ročište odloženo zbog neotkrivenih zdravstvenih razloga.

Nezadovoljan zaradom

Policija je identifikovala Abdulkarima kao zaposlenog u kompaniji NFI Industries, logističkoj firmi koja sarađuje sa proizvođačem papira. Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako osoba pali palete toalet papira uz reči: "Trebalo je da nas bolje plate.“

Prvi pomoćnik američkog tužioca Bil Esejli rekao je da je Abdulkarim u telefonskom razgovoru sa prijateljem uporedio sebe sa Luigijem Manđoneom, koji je optužen za ubistvo izvršnog direktora kompanije UnitedHealthcare, Brajana Tompsona, u decembru 2024. godine.

Prema navodima federalnih tužilaca, Abdulkarim se takođe hvalio navodnim podmetanjem požara neposredno nakon incidenta.

- Sve što ste morali da uradite jeste da nas platite dovoljno da možemo da živimo. Platite nas više za vrednost koju MI stvaramo. Ne korporaciju. Nisam video da akcionari dolaze da odrade smenu - rekao je.

Velika šteta

Tužilac okruga San Bernardino, Džejson Anderson, rekao je da se procenjuje da je u požaru uništeno više od 500 miliona dolara vredne papirne robe, kao i zgrada vredna preko 100 miliona dolara koja je izgorela. Anderson je dodao da je Abdulkarim navodno izazvao najmanje šest odvojenih požara unutar objekta, koji su na kraju doveli do njegovog potpunog uništenja.

- Podmetanje požara je za mene zaista zagonetno - rekao je Anderson. - U tom skladištu je bilo najmanje 20 drugih ljudi u trenutku kada su požari započeti… Ova krivična dela shvatamo veoma, veoma ozbiljno.

Esejli je naveo da bi, ukoliko bude osuđen, Abdulkarim za saveznu optužbu za podmetanje požara mogao dobiti minimalnu kaznu od pet godina zatvora, dok je maksimalna zakonska kazna 20 godina zatvora.

- Amerika je zasnovana na slobodnom preduzetništvu i kapitalizmu. Postoji izuzetno zabrinjavajući trend da ljudi pribegavaju nasilju kako bi izrazili političke ili ekonomske poruke - rekao je Esejli.

- Svakoga ko napada naše vrednosti… gonimo veoma odlučno.

Prema njegovim rečima, Abdulkarim će se najpre suočiti sa optužbama na nivou države, a zatim i sa saveznim optužbama. Trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju.