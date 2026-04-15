Dok brojni građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji imaju sopstvene preduzetničke radnje ili firme, jedva sastavljaju kraj s krajem i pokušavaju da sa platom i prihodima prežive "od prvog do prvog“, razmišljajući o odlasku u inostranstvo, čini se da su neki imali više sreće i dobro se snašli u poslovnom svetu, iako nemaju mnogo zaposlenih.

Prošle godine kompanija se našla među 20 firmi sa najvećim prihodima u Federaciji BiH, iako ima samo jednog do dva zaposlena. U poslednje tri godine ostvarili su prihode od pola milijarde evra.

Kompanija GEN-I d.o.o. Sarajevo prošle godine ostvarila je ukupne prihode od 191 milion evra. Rezultat je posebno zanimljiv ako se uzme u obzir da firma ima svega dva zaposlena, piše BiznisInfo.ba.

Rerkodna zarada sa jednim zaposlenim

Prihodi su povećani u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili 169,24 miliona evra, uz isti broj zaposlenih. Tokom 2023. godine kompanija je ostvarila prihode od 182,54 miliona evra, što znači da je u poslednje tri godine ukupno prihodovala oko pola milijarde evra.

Ipak, rekordna godina bila je 2022, kada je kompanija, sa samo jednim zaposlenim, ostvarila čak 389,11 miliona evra. GEN-I Sarajevo bavi se trgovinom električnom energijom, što objašnjava mali broj zaposlenih, s obzirom na to da je reč o delatnosti u kojoj je ključan proces ugovaranja kupovine i prodaje struje.

Kompanija je deo GEN-I Group, jedne od vodećih grupacija za trgovinu i prodaju električne energije u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, sa sedištem u Sloveniji.

Rast cene struje išao na ruku

Podsetimo, 2022. godina bila je obeležena naglim rastom cena električne energije kao posledicom poremećaja na tržištu izazvanih ruskim napadom na Ukrajinu, što je tada dovelo do rekordnih prihoda. Nakon stabilizacije tržišta, prihodi su se vratili u niže okvire.

Iako su prihodi visoki, dobit kompanije znatno je niža nego ranijih godina. Prošle godine firma je poslovala sa dobiti manjom od 2.600 evra. Godinu ranije dobit je iznosila oko 28.000, a 2023. godine 175.000 evra, dok je 2022. bila oko 300.000 evra.

U odnosu na ukupne prihode, zarada je relativno skromna, što ukazuje na male marže u trgovini električnom energijom, odnosno malu razliku između kupovne i prodajne cene struje. Čini se da ova oblast trenutno nije isplativa kao ranijih godina.

Na čelu ove kompanije do 2021. bio je aktuelni premijer Slovenije Robert Golob.