Slušaj vest

Sve više ljudi okreće se alternativnim oblicima stanovanja, a među njima se posebno ističu kuće napravljene od brodskih kontejnera. Jedan takav projekat pokazuje kako se uz relativno mala ulaganja može stvoriti funkcionalan, moderan i ekološki prihvatljiv dom – i to na atraktivnoj lokaciji u prirodi.

Priča počinje željom za begom iz gradske svakodnevice. Vlasnik zemljišta, umoran od užurbanog života, odlučio je da ostvari dugogodišnji san o životu u prirodi. Nakon kupovine parcele, suočio se sa ograničenim budžetom, zbog čega klasična gradnja nije bila opcija. Rešenje je pronašao u kontejnerskoj kući.

Brodarski kontejner, kakav se koristi u transportu robe, pokazao se kao praktična i povoljnija alternativa. Osim što pruža osnovne uslove za život poput struje, vode i sanitarija, takav objekat može se relativno brzo prilagoditi i urediti. Za projekat je odabran tzv. „high cube“ kontejner dužine 12 metara i visine tri metra. Važno je da kontejner bude vodonepropustan i da prethodno nije korišćen za prevoz hemikalija.

Trošak manji od 45.000 dolara

Cena novog kontejnera iznosila je oko 6.450 dolara. U poređenju sa klasičnim montažnim objektima, koji često počinju od oko 30.000 dolara samo za osnovnu konstrukciju, ukupan trošak ovog projekta, uključujući uređenje enterijera i eksterijera, zadržan je ispod 45.000 dolara. Dodatni trošak predstavljalo je i postavljanje kontejnera, za šta je bio potreban kran, čija je usluga naplaćivana oko 250 dolara po satu.

Unutrašnjost kontejnera organizovana je tako da maksimalno iskoristi ograničen prostor. Na jednom kraju smeštena je spavaća soba, u sredini dnevni boravak sa kuhinjom, dok se na drugom kraju nalazi kupatilo odvojeno zidom. Posebna pažnja posvećena je otvorima – ugrađena su dvoja vrata i četiri prozora, uključujući inovativne kose prozore koji ne samo da unose više svetla, već i vizuelno proširuju prostor i stvaraju dodatne police.

Za bolju energetsku efikasnost korišćeni su dvostruko zastakljeni prozori i kvalitetna izolacija, što je ključno s obzirom na metalnu konstrukciju kontejnera. Enterijer je uređen u jednostavnom, modernom stilu sa naglaskom na funkcionalnost. Korišćeni su pristupačni materijali poput standardnih kuhinjskih elemenata i drvenih ploča, dok su pametna rešenja poput ugradnih ormara omogućila dodatni prostor za odlaganje.

Jeftinija alternativa

Kupatilo je opremljeno modernim panelima koji su jeftinija alternativa pločicama, a ceo prostor dodatno je oplemenjen toplim tonovima i prirodnim materijalima. Veliku ulogu ima i eksterijer. Ispred kuće izgrađena je prostrana terasa koja praktično udvostručuje životni prostor. Natkrivena je jednostavnom pergolom, a posebnost je što se cela konstrukcija može demontirati i premestiti.

Okućnica je uređena minimalistički kako bi se naglasila prirodna lepota okruženja. Dodati su elementi poput ložišta za vatru, penjačica i drveća koji dodatno integrišu kuću u prirodni ambijent. Ovakav način gradnje donosi niz prednosti: niže troškove u odnosu na klasičnu gradnju, bržu realizaciju projekta, mobilnost, održivost i manji uticaj na okolinu, kao i mogućnost prilagođavanja i kreativnog dizajna.