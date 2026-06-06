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Paradajz, namirnica bez koje je teško zamisliti salatu, sendvič ili omiljeni burger, u Sjedinjenim Američkim Državama postao je neočekivani simbol rastućih troškova života. Njegova cena je u poslednjih godinu dana porasla za čak 40 odsto, više nego kod većine drugih prehrambenih proizvoda, zbog čega sve više potrošača oseća pritisak na kućni budžet.

Stručnjaci upozoravaju da iza ovog skoka ne stoji samo lošija sezona ili slabiji prinosi, već kombinacija geopolitičkih kriza, trgovinskih odluka i klimatskih izazova koji utiču na globalno tržište hrane, prenose beogradski mediji.

Nekada obična namirnica, danas pokazatelj krize

Prema najnovijim podacima, paradajz je poskupeo više od kafe, govedine i smrznute ribe, što ga je učinilo jednim od najvidljivijih primera inflacije u prehrambenom sektoru. Kuvar iz Njujorka Isak Bernal Karbaho smatra da paradajz danas predstavlja mnogo više od običnog povrća.

- Paradajz je postao simbol nečeg mnogo dubljeg. Nešto tako jednostavno kao što je kupovina svežeg povrća postaje ozbiljna finansijska odluka za mnoge porodice - kaže on.

Za milione građana upravo ovakve svakodnevne kupovine najbolje pokazuju koliko su troškovi života porasli poslednjih godina.

Rat, carine i klimatske promene podigli cene

Ekonomisti navode da je do naglog rasta cena došlo zbog nekoliko faktora koji su se poklopili u isto vreme.

Foto: Kurir/T.S

Ratna dešavanja na Bliskom istoku podigla su cene goriva i transporta, što je automatski povećalo troškove proizvodnje i distribucije hrane. Istovremeno, SAD su se povukle iz sporazuma koji je omogućavao bescarinski uvoz paradajza iz Meksika, odakle dolazi najveći deo paradajza na američkom tržištu.

Kada su uvedene carine, cena meksičkog paradajza dodatno je porasla, a trošak je na kraju stigao do krajnjih kupaca.

Ekonomistkinja Uša Hejli sa Univerziteta Vičita ocenjuje da je reč o "savršenoj oluji" izazvanoj trgovinskom politikom, klimatskim ekstremima i geopolitičkim tenzijama.

Potrošači u šoku zbog cena

Rast cena izazvao je brojne reakcije među građanima. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kupaca koji pokazuju koliko sada plaćaju paradajz, dok pojedini navode da su cene višestruko veće nego prethodnih godina.

Neki su čak odlučili da sami uzgajaju paradajz kako bi smanjili troškove, dok drugi upozoravaju da osnovne namirnice postaju sve manje dostupne prosečnim domaćinstvima.

Veliki problem za restorane i ugostitelje

Poskupljenje nije pogodilo samo građane. Restorani, lanci brze hrane i proizvođači hrane suočavaju se sa naglim rastom troškova nabavke.

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Prema podacima platforme koja prati cene u ugostiteljstvu, paradajz je za restorane poskupeo čak 65 odsto za samo mesec dana.

Vejn Hamfri, operativni direktor lanca restorana Snarf’s Sandwiches, navodi da je pre godinu dana gajbu paradajza plaćao 27 dolara, dok danas za istu količinu izdvaja čak 93 dolara.

- Samo zbog paradajza naši godišnji troškovi veći su za više od 1,7 miliona dolara - rekao je Hamfri.

Da li će cene pasti?

Stručnjaci očekuju da bi veća domaća proizvodnja mogla donekle da ublaži pritisak na tržište, ali upozoravaju da se efekti ne mogu videti preko noći.

Više cene podstiču poljoprivrednike da povećaju proizvodnju, ali su za nove zasade, veće prinose i stabilizaciju tržišta potrebni meseci.

Iako se ova priča odnosi na američko tržište, ona pokazuje koliko ratovi, trgovinske barijere i klimatske promene mogu da utiču na cenu hrane širom sveta. Ono što je nekada bilo obična namirnica danas je postalo simbol rastućih troškova života i upozorenje da globalne krize sve više stižu i do naših trpeza.