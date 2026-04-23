Cena goriva u Srbiji je pala

Slušaj vest

Kad geopolitički šok pogodi energetska tržišta, ponavlja se isti obrazac: cene dizela naglo skaču, dok benzin zaostaje.

Prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA), od početka sukoba u Iranu do 6. aprila 2026, prosečna cena benzina porasla je za 1,11 dolara po galonu. U međuvremenu, cena dizela porasla je za 1,75 dolara po galonu. Ta razlika je važna, jer dizel predstavlja osnovu transporta i logistike, pojačavajući inflatorne pritiske u čitavoj ekonomiji.

Isti obrazac videli smo nakon ruske invazije na Ukrajinu. Vidimo ga ponovo sada, dok tenzije na Bliskom istoku remete tanker saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Što postavlja ključno pitanje: zašto dizel reaguje mnogo brže od benzina?

Odgovor nije u kratkoročnim anomalijama. Razlog je strukturne prirode. Dizel zauzima centralno mesto u globalnoj ekonomiji na način na koji benzin jednostavno ne zauzima.

Dizel počinje sa manjom rezervom u snabdevanju

Jedna od često zanemarenih činjenica jeste da dizel obično ima manju "marginu greške".

Zalihe destilatnih goriva – koja uključuju dizel i lož-ulje – obično su niže nego zalihe benzina. I početkom 2022. i tokom novijih tržišnih poremećaja, zalihe su već bile ispod uobičajenih sezonskih nivoa pre nego što je došlo do geopolitičkog šoka. To znači da postoji vrlo mali prostor za amortizaciju kada dođe do prekida u snabdevanju.

Benzin, s druge strane, ima više skladišnih kapaciteta, lokalizovaniju proizvodnju i jasnije sezonske obrasce potražnje. Dizel nema taj luksuz. Kada se ponuda smanji, dizel to obično oseti prvi – i najbrže.

Dizel je globalno gorivo, benzin nije

Benzin je uglavnom regionalni proizvod – rafiniše se i troši unutar istog tržišta.

Dizel je drugačiji. On je gorivo globalne trgovine.

Pokreće brodove, kamione, vozove i tešku mehanizaciju koja prevozi robu preko granica. Zbog toga su cene dizela tesno povezane sa globalnim tokovima trgovine. Kada dođe do poremećaja na ključnim tačkama, poput Ormuskog moreuza, efekti se šire kroz tržišta dizela širom sveta.

Foto: Shutterstock

Čak i zemlje koje malo uvoze naftu sa Bliskog istoka osećaju posledice, jer se dizelom intenzivno trguje i formira cenu na globalnom nivou. Poremećaj na jednom mestu može stegnuti ponudu svuda.

Potražnja je šira i manje fleksibilna

Još jedna ključna razlika je u potražnji.

Potražnja za benzinom uglavnom zavisi od putničkih vozila. Kada cene porastu, potrošači mogu da voze manje, dele prevoz ili odlože putovanja.

Potražnja za dizelom je mnogo manje fleksibilna. Ona pokreće:

dugolinijski drumski transport

železnički saobraćaj

pomorski transport

građevinarstvo i rudarstvo

poljoprivredu

industrijsku proizvodnju

Ovi sektori nemaju lake alternative. Roba mora da se preveze. Usevi moraju da se poseju i požanju. Građevinski radovi se ne zaustavljaju zbog viših cena goriva.

Pored toga, prolećna sezona setve spada među najintenzivnije periode potrošnje dizela. Poljoprivrednici se u velikoj meri oslanjaju na dizel za traktore, navodnjavanje i transport. Značajno je da se ruska invazija na Ukrajinu 2022. poklopila sa početkom sezone setve, dodatno povećavajući pritisak na potražnju baš u trenutku kada je globalno snabdevanje bilo poremećeno.

Kada više sektora konkuriše za ograničenu ponudu, cene brzo rastu.

Rafinerije ne mogu jednostavno "proizvesti više dizela"

Teoretski, više cene bi trebalo da podstaknu veću proizvodnju. U praksi, rafinerije ne funkcionišu tako – barem ne brzo.

Dizel i benzin nastaju iz različitih frakcija sirove nafte, a promena proizvodnje nije jednostavna. Proizvodnja dizela zavisi od kvaliteta sirove nafte, kapaciteta za hidroobradu i strogih zahteva za ultra-nizak sadržaj sumpora.

Rafinerije često rade blizu maksimalnog kapaciteta, naročito u periodima visoke potražnje. Sezonski remonti dodatno ograničavaju fleksibilnost. U SAD, na primer, rafinerije trenutno povećavaju proizvodnju benzina pred letnju sezonu putovanja. Ne mogu značajno preusmeriti proizvodnju na dizel.

Foto: EMIJO

Rezultat je da, kada potražnja za dizelom poraste ili dođe do prekida u snabdevanju, rafinerije ne mogu brzo povećati proizvodnju kako bi stabilizovale tržište. Ta rigidnost dodatno pojačava skok cena.

Sezonski i strukturni pritisci se sabiraju

Dizel se suočava i sa jedinstvenim sezonskim pritiscima.

Tokom zime, potražnja za lož-uljem dolazi iz istog „bazena“ destilata, dodatno smanjujući dostupne količine. Iako to nije faktor tokom proleća i leta, pokazuje širu sliku. Tržište dizela stalno trpi pritiske iz više pravaca.

Čak i van zime, ciklusi u poljoprivredi, građevinarstvu i transportu mogu se preklapati, održavajući visoku potražnju tokom cele godine.

Dizel je kanal kroz koji se prenosi inflacija

Možda najvažnija razlika je u uticaju na ekonomiju.

Dizel pokreće transport robe. Kada njegova cena poraste, rastu i troškovi transporta. To direktno utiče na cenu hrane, građevinskog materijala i potrošačkih proizvoda.

U SAD kamioni prevoze oko 70% robe. Kada cene dizela skoče, ti troškovi se prenose kroz čitave lance snabdevanja. Kompanije mogu da apsorbuju deo rasta, ali se veliki deo na kraju preliva na potrošače.

Benzin nema takav sistemski uticaj. On direktno pogađa potrošače, dok dizel utiče na sve.

Obrazac se ponavlja s razlogom

Nedavne reakcije tržišta nisu neobične – one su ponavljanje poznatog obrasca.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, cene dizela porasle su znatno više od benzina zbog smanjenih globalnih zaliha destilata. Današnji poremećaji proizvode sličan efekat, iako su uzroci drugačiji.

Osnovni mehanizmi se nisu promenili. Dizel je i dalje izloženiji, ograničeniji i važniji za ekonomsku aktivnost.

Šira slika

Cene dizela rastu brže od benzina tokom globalnih kriza zato što je tržište dizela strukturno zategnutije, globalno povezanije i manje fleksibilno.

To je gorivo koje pokreće transport, industriju i poljoprivredu. Ima manje zalihe, suočava se sa neelastičnom potražnjom i ne može se brzo povećati proizvodnja kada dođe do poremećaja.

Benzin je gorivo za potrošače.

Dizel je gorivo ekonomije.

I kada globalna ekonomija dođe pod pritisak, prvo reaguje – i najviše – upravo to gorivo ekonomije.