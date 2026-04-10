Zajednički američko-izraelski napad na Iran krajem februara podstakao je rast koji se direktno odrazio na maloprodajne cene. Od tada su cene benzina u Evropskoj uniji skočile za oko 15 odsto, dok je dizel poskupeo za čak 30 odsto, piše Juronjuz (Euronews).

Prosečne cene u EU

Prema poslednjem Nedeljnom biltenu o cenama nafte Evropske komisije, objavljenom 2. aprila sa podacima na dan 30. marta, prosečna cena litra benzina Evrosuper 95 u EU iznosila je 1,871 evro. Litar dizela u proseku je koštao 2,076 evra. Razlike u cenama dizela među članicama su značajne:

Holandija prednjači sa cenom od 2,46 evra po litru, a slede Danska (2,36 €), Nemačka (2,29 €), Finska (2,27 €) i Belgija (2,23 €). Cene više od evropskog proseka beleže i Austrija, Francuska, Irska, Švedska, Litvanija i Grčka.

Najjeftiniji dizel se toči na Malti po ceni od samo 1,21 evro po litru. Među povoljnijim zemljama su i Mađarska, Slovenija i Bugarska, gde je cena 1,62 evra. U Hrvatskoj litar dizela košta 1,88 evra, što je ispod proseka EU.

Auto-gas najskuplji u Hrvatskoj

Raspored zemalja po cenama benzina Evrosuper 95 vrlo je sličan onom za dizel:

I ovde je Holandija najskuplja sa cenom od 2,33 evra po litru. Visoke cene benzina imaju i Danska (2,23 €), Nemačka (2,13 €), Finska (2,05 €), Grčka (2,05 €) i Francuska (2,01 €).

Malta je najjeftinija sa 1,34 evra. Uz Maltu, najpovoljnije cene ima Bugarska (1,44 €), a ispod 1,60 evra po litru benzin se prodaje i u Sloveniji, Mađarskoj, Španiji, Slovačkoj i na Kipru.

Kada je reč o auto-gasu (TNG), prosečna cena u Evropskoj uniji iznosi 0,841 evro po litru. Najnižu cenu ima Italija, gde litar košta 0,66 evra, dok je najviša zabeležena u Hrvatskoj, sa cenom od 1,26 evra. Značajan udeo u konačnoj ceni goriva čine porezi.

Udeo poreza

Prema podacima od 16. marta, porezi su u proseku činili 52,1 odsto cene benzina i 44,6 odsto cene dizela.

Najveći udeo poreza u ceni benzina ima Slovenija (54,8 %), a najmanji Bugarska (43,9 %). Kod dizela, najveći poreski teret je na Malti (54,3 %), a najmanji u Estoniji (37,6 %).

Važno je napomenuti da se stvarni iznos poreza u evrima može razlikovati u zavisnosti od osnovne cene goriva pre oporezivanja u svakoj zemlji.

Podaci Evrostata za 2024. godinu pokazuju da su među novoregistrovanim putničkim automobilima i dalje dominantna vozila sa benzinskim motorom, koja čine 66,6 odsto udela. Slede vozila sa dizel-motorom sa 16,9 odsto, te električna vozila sa 13,5 odsto.