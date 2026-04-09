Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 217 dinara za litar, a benzina 191 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom i evrodizel  je poskupeo za tri, a beznin za dva dinara.

Cene naftnih derivata važiće do 17. aprila 2026. godine.

Olakšanje na tržištu energenata, nakon vesti o primirju na Bliskom istoku i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, bilo je kratkog daha. Već tokom noći stigle su kontradiktorne informacije – Teheran tvrdi da je prolaz ponovo zatvoren, dok iz Bele kuće poručuju da je plovidba nesmetana. Ta neizvesnost odrazila se i na cene – nakon jučerašnjeg pada, jutros je ponovo zabeležen rast.

Cena nafte je, posle vesti o prohodnosti Ormuskog moreuza, pala za oko 13 odsto, na 94 dolara po barelu brenta, dok je gas pojeftinio za oko 17 procenata. Ipak, tržišta su i dalje osetljiva na svaki novi signal sa Bliskog istoka.

