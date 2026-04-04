"Sa još malo vremena, lako možemo da otvorimo Ormuski moreuz, uzmemo naftu i steknemo bogatstvo. To bi bio veliki dobitak za svet?", napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Kroz Ormuski moreuz se obično transportuje oko petine svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa.

Međutim, od početka rata sa Iranom, krajem februara, brodarski saobraćaj kroz moreuz je uglavnom zaustavljen, a blokada je dovela do naglog rasta cena nafte.

Trenutno kroz moreuz svakodnevno prolazi samo nekoliko brodova, uglavnom iz Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije, Kine i Saudijske Arabije.

Prema podacima kompanije za analizu brodarstva "Kpler", od početka marta kroz moreuz je prošlo 225 teretnih brodova, što je za 93 odsto manje u odnosu na period pre rata.