Radovi na Linijskom parku na Dorćolu sprovode se u etapama, kroz ukupno deset urbanističkih celina, duž trase od 4,6 kilometara koja se proteže od Beton hale do Pančevačkog mosta.

- Izgradnjom Linijskog parka ispunjavamo obećanje dato građanima da ćemo nekada zapuštenu prugu i industrijsku zonu u srcu grada pretvoriti u park čime smo na najbolji mogući način aktivirali potencijale naše opštine i građanima omogućili da imaju nove, zelene i uređene javne prostore koje mogu svakodnevno da koriste - izjavio je predsednik GO Stari grad Radoslav Marjanović.

Deonica koja obuhvata potez od Sportskog centra "Milan Gale Muškatirović - 25. maj" do Marine Dorćol trenutno ulazi u završnu fazu radova na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

- Po završetku, park će imati nekoliko hiljada novih stabala, više od 200.000 kvadratnih metara zelenih površina, oko 100.000 kvadrata pešačkih zona, kao i oko pet kilometara biciklističkih staza, čime se formira novi zeleni koridor duž prostora na kojem se nekada nalazila pruga i zapuštena industrijska zona - rekao je Marjanović.

Kako je istakao, radovi su trenutno intenzivni na delu između Sportskog centra "25. maj" i Marine Dorćol. U okviru celine 4 radovi ulaze u završnicu, a u toku su ozelenjavanje i sadnja drveća, pa se već sada mogu naslutiti obrisi budućeg izgleda parka na Dorćolu.

- Na ovoj deonici formirano je pet bočnih pristupa, koji povezuju park sa postojećim pešačkim komunikacijama. Realizovan je kompletan sistem za navodnjavanje, kao i priprema terena kroz humuziranje tla sa supstratom debljine do 1,5 metara, što obezbeđuje kvalitet i održivost zelenih površina. Sadnja zelenila je u toku, čime ova celina dobija svoj puni izgled i funkcionalnost - objasnio je Marjanović.

Radovi se paralelno odvijaju i na ostalim celinama projekta, pa su tako započeti građevinski radovi na celini 5 u zoni Marine Dorćol.

- Završavaju se arheološka istraživanja na celini 2, što je preduslov za početak uređenje tog prostora i dalju realizaciju projekta, a za celinu 3 koja se prostire između K distrikta i SC 'Milan Gale Muškatirović - 25.maj' u fazi izrade je projekat za građevinsku dozvolu - rekao je Marjanović.

On je naglasio i značaj planirane izgradnje podzemne garaže ispod postojećeg parkinga kod SC "Milan Gale Muškatirović", koja će obezbediti više od 500 novih parking mesta. Površina sadašnjeg parkinga biće uključena u celinu 3 Linijskog parka, čime će se omogućiti povezivanje već izgrađenih i budućih delova u jedinstvenu celinu.