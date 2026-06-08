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Na plaži La Pelosa na Sardiniji više nije dozvoljeno sunčanje na običnim peškirima, a kazne za pojedine prekršaje dostižu čak 5.000 evra. Kristalno čisto more, beli pesak i prizori koji podsećaju na tropske destinacije već godinama privlače hiljade turista na ovu lokaciju. Međutim, upravo ogromna popularnost ove italijanske lepotice naterala je lokalne vlasti na uvođenje sve strožih pravila kako bi se zaštitila osetljiva prirodna sredina.

Zašto su zabranjeni obični peškiri?

Posetioci koji ovog leta planiraju odmor na jednoj od najpoznatijih evropskih plaža mogli bi se neprijatno iznenaditi jer su uvedena nova ograničenja, a nadzor nad njihovim sprovođenjem je veoma ozbiljan.

Turistima više nije dozvoljeno da leže direktno na klasičnim peškirima za plažu. Umesto toga, mogu koristiti samo posebne prostirke izrađene od slame ili bambusa.

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Ova mera je uvedena da bi se smanjio gubitak peska, što je problem koji godinama zabrinjava lokalne vlasti i stručnjake za zaštitu životne sredine. Prema procenama nadležnih službi, mokri peškiri svakodnevno zadržavaju hiljade sitnih zrna peska koje posetioci nesvesno odnose sa sobom kada napuštaju plažu. Tokom turističke sezone na ovaj način nestaju značajne količine peska, što dugoročno može ugroziti izgled obale i narušiti osetljivi obalski ekosistem.

Koja su još pravila na snazi?

Zabrana specijalnih prostirki: Pored klasičnih peškira, zabranjene su i popularne prostirke "otporne na pesak" koje mnogi turisti koriste kako bi izbegli lepljenje peska za tkaninu. Vlasti navode da ni takvi proizvodi ne ispunjavaju propisane kriterijume zaštite.

Stroge kontrole: Sprovođenje pravila se ne prepušta slučaju. Plažom svakodnevno patroliraju posebno zaduženi inspektori koji nadziru ponašanje posetilaca. Za kršenje pravila o peškirima predviđena je novčana kazna od 100 evra, koja se izriče odmah na licu mesta.

Ograničen broj ljudi: Tokom vrhunca turističke sezone na plaži istovremeno ne sme boraviti više od 1.500 ljudi, kako bi se smanjio pritisak na okolinu.

Obavezno pranje nogu: Svi posetioci pre odlaska sa plaže moraju oprati pesak sa nogu na posebno označenim mestima.

Drakonske kazne za "suvenire"

Posebno strogo kažnjava se uklanjanje prirodnih materijala sa plaže. Turisti koji pokušaju da ponesu školjke, kamenčiće ili pesak kao suvenir riskiraju veoma visoke novčane kazne koje se kreću od 300 pa sve do 5.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

U najtežim slučajevima, vlasti mogu pokrenuti i sudski postupak protiv prekršilaca. La Pelosa već godinama slovi za jednu od najlepših plaža Italije i Mediterana, ali njena popularnost istovremeno predstavlja i njen najveći izazov. Upravo zato lokalne vlasti sve više pooštravaju pravila kako bi sačuvale prirodne lepote za buduće generacije.