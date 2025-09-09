Slušaj vest

U jednom lokalnom restoranu brze hrane, u Srbiji, zabeležen je ozbiljan incident koji je zabrinuo građane i pokrenuo važna pitanja o standardima i kontroli kvaliteta u ugostiteljstvu.

Naime, jedna žena je, kako je sama objavila na društvenoj mreži "Iks", u pljeskavici koju je kupila pronašla metalni rezač, roze boje - predmet koji ni nikako ne bi smeo da se nađe u bilo kom prehrambenom proizvodu.

Kao što je i prikazano u objavi, rezač je duboko "zaronjen" u lepinji, odnosno u samom središtu proizvoda. Fotografija ovog zabrinjavajućeg otkrića vrlo brzo se proširila među korisnicima mreže, izazvavši lavinu reakcija - od zaprepašćenja i osude, do pretpostavki da je ovaj slučaj namešten.

Dejan Gavrilović iz udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva" kaže da ovaj slučaj, ako se ispostavi da je stvaran, ne samo da ukazuje na potencijalnu nepažnju ili nemar u pripremi hrane, već i na ozbiljan propust u sprovođenju osnovnih standarda higijene i kontrole kvaliteta.

- Nama su korisnici slali objave i fotografije na kojma se jasno vidi da je neki strani proizvod završio u hrani. Teško je u potpunosti dokazati slučaj, ali svakako da je bilo onih na kojima je bilo jasno vidljiva nepravilnost koja je dolazila iz proizvodnje, odnosno fabrike - kaže Gavrilović i dodaje:

- Ovakve nepravilnosti mogu da izazovu brojne posledice po potrošača, od gušenja hranom, do toga da polomite zub ili se prosto samo povredite, što nimalo nije prijatno.

Posledice mogu biti čak i fatalne Foto: Shutterstock

Kako kaže, ovo je zaista kažnjiv slučaj i najbolje je prijaviti sanitarnoj inspekciji.

- Kada vam se ovakve stvari dešavaju, najbolje je obratiti se sanitarnoj inspekciji kako bi se adekvatno utvrdio slučaj. Ako se ispostavi da je pretpostavka tačna, i da je rezač dospeo u pljeskavicu greškom poslodavca, onda se oni kažnjavaju prema zakonu o bezbednosti hrane - zaključuje Gavrilović.

Kolike su kazne za ovakve nepravilnosti?

Zakon o bezbednosti hrane u Srbiji nalaže sledeće:

Producenti, trgovci i druga pravna lica, ako hranu stave u promet koja nije bezbedna, uključujući fizičke kontaminante poput stranih predmeta, podležu odredbama čl. 79 zakona: Kazna za privredni prestup: od 300.000 do 3.000.000 dinara.

Ako preduzetnici (fizička lica koja posluju kao preduzetnici) stave u promet nebezbednu hranu, kazna iznosi od 250.000 do 500.000 dinara.

Ako pojedinac, odnosno fizička lica (npr. izvan redovnog poslovanja) stave u promet nebezbednu hranu, kazna iznosi od 30.000 do 50.000 dinara.