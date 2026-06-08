U jednom trenutku nisu mogli da postignu posao

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Zamislite da dođete u piceriju i morate da platite 11 evra za prazan tanjir. Upravo to pravilo trenutno izaziva rasprave u jednoj piceriji u mestu Gaspoltshofen, u Gornjoj Austriji.

Ko tamo želi da podeli picu sa drugom osobom, mora da plati dodatnu naknadu za prazan tanjir na menjen deljenju jela.

Pice naplaćuju po osobi

Na jelovniku piše: "Naše pice se naplaćuju po osobi. Kako bismo obezbedili kvalitet i uživanje za sve goste, molimo da svaka osoba naruči svoju picu. Ako ipak želite da podelite jednu picu, naplaćujemo dodatak od 11 evra.“

Ovi troškovi kod nekih gostiju izazivaju negodovanje. Međutim, za vlasnika, George Ghelcea, oni predstavljaju logičnu posledicu.

"Mislim da će to uskoro tražiti veoma mnogo ugostiteljskih objekata. Kod nas je to jednostavno logično“, kaže on.

Prema njegovim rečima, često se dešava da gosti satima zauzimaju sto, a vrlo malo troše.

Gosti malo troše

"Dođu, naruče samo jedno piće i ostanu čak četiri sata. Nakon prvog pića naručuju samo vodu sa česme, a ona je kod nas besplatna.“

Ugostitelj naglašava da se naknada ne odnosi samo na dodatni tanjir.

"To nije 11 evra samo za prazan tanjir. Tu su i troškovi osoblja, pribora za jelo i mesta za sedenje — sve to mene mnogo košta.“

"Mi smo restoran a ne park“

Posebno mu je u sećanju ostala jedna veća grupa gostiju.

"Bilo ih je 17. Otprilike polovina je naručila hranu, a ostali su tražili prazne tanjire kako bi delili jelo. Jedan je naručio samo čašu vode sa česme.“

Prema njegovom mišljenju, takav način poslovanja dugoročno nije održiv.

"Želimo da budemo dobri domaćini, ali od toga ne možemo da živimo. Mi smo restoran, a ne park.“

Uprkos kritikama, Ghelcea pokazuje razumevanje za nezadovoljne goste:

"Razumem da su ljudi ljuti.“

Visoki troškovi poslovanja

Istovremeno podseća na visoke troškove poslovanja.

Početkom aprila lokal je proširen i sada ima 43 mesta za sedenje.

"Upravo smo uložili stotine hiljada evra. Sada moram da radim ceo život kako bih taj novac vratio.“

Posebno kada je restoran pun, smatra da je potrebno reagovati.

"Problem postoji samo kada je velika gužva, a gladni ljudi dođu i ne mogu da pronađu slobodno mesto.“