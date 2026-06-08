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Očigledno da na nekim mestima ugostitelji i dalje umeju ozbiljno da iznenade, što je jedan turista iskusio na sopstvenoj koži. Iako mnogi putnici poslednjih godina upozoravaju da Tenerife više nisu tako povoljna destinacija kao nekada, on je na društvenim mrežama pokazao da se i danas tamo može pronaći veoma jeftin obrok.

U videu koji je brzo postao viralan prikazao je doručak za koji je u popularnom letovalištu Los Kristijanos izdvojio svega 4,60 evra. Njegove pratioce nije iznenadila samo niska cena, već i količina hrane koju je dobio.

Na tanjiru su ga sačekala dva komada tostiranog hleba, dve kobasice, slanina, pečeni paradajz, dva jaja i sos. Kako je objasnio, obrok bi inače uključivao i pečeni pasulj, ali je taj prilog preskočio.

- Mnogi kažu da Tenerife više nisu jeftine, ali ovaj doručak dokazuje suprotno - rekao je u videu snimljenom pored obale, sa pogledom na more.

Posebno ga je oduševila činjenica da je za ceo obrok platio otprilike koliko bi u Velikoj Britaniji dao za jednu kriglu piva u pabu.

- Za cenu jednog piva dobio sam kompletan engleski doručak na suncu i sa pogledom na more - rekao je.

Mišljenja su podeljena

Objava je za kratko vreme prikupila hiljade pregleda i veliki broj komentara. Dok su neki korisnici smatrali da je reč o odličnoj ponudi, drugi nisu bili impresionirani ni izborom jela ni njegovim kvalitetom.

Jedan od komentara koji je izazvao najviše reakcija glasio je:

- Otputovao si u Španiju da jedeš engleski doručak.

Mnogi su napisali da bi na odmoru radije probali lokalne specijalitete nego jela koja mogu da jedu kod kuće, dok su drugi istakli da bi u Ujedinjenom Kraljevstvu za sličan obrok morali da plate znatno više.

Ipak, nisu svi delili oduševljenje. Neki komentatori smatrali su da hrana izgleda jeftino i da kvalitet sastojaka verovatno nije naročito visok.

- Jeftina hrana, jeftin ukus - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Za tu cenu kvalitet mesa sigurno nije vrhunski.

Bilo je i onih koji su jednostavno zaključili da doručak ne izgleda posebno primamljivo.