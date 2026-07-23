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Evropska centralna banka (ECB) predstavila je danas deset finalnih predloga za izgled nove generacije novčanica evra i pozvala građane širom Evrope da učestvuju u izboru budućeg dizajna.

Predložena rešenja zasnovana su na dve glavne teme koje je ECB odabrala nakon konsultacija sa građanima: "Evropska kultura" i "Reke i ptice".

Građani mogu da se izjasne putem onlajn ankete na sajtu banke do 21. septembra, dok se konačna odluka Upravnog saveta Evropske centralne banke očekuje krajem godine.

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

"Novčanice evra nisu samo sredstvo plaćanja, već jedan od najopipljivijih izraza Evrope. One će, kroz dizajn koji kombinuje lepotu i značenje, dodatno jačati naš zajednički identitet", izjavila je predsednica ECB Kristin Lagard.

Ovo će biti prva kompletna promena dizajna novčanica evra od njihovog uvođenja 2002. godine.

Nove novčanice neće odmah zameniti postojeće, a ECB navodi da će sadašnje novčanice zadržati svoju vrednost i nastaviti da budu u opticaju paralelno sa novom serijom.

Nova generacija novčanica dobiće unapređene bezbednosne karakteristike kako bi se efikasnije sprečilo falsifikovanje, ali i poboljšala dostupnost za osobe sa oštećenim vidom.

Foto: Hannelore Foerster / imago stock&people / Profimedia

Član Izvršnog odbora ECB Pjero Ćipolone ocenio je da je redizajn deo dugoročnog napora Evrosistema da gotovina ostane "sigurno, efikasno i dostupno sredstvo plaćanja", uz očuvanje prava građana da biraju način na koji plaćaju.