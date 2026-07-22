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Letovanje na najlepšem moru na svetu postaje sve skuplje, pa je samim tim nedostupno velikom broju građana. Ipak, u moru visokih cena postoji jedno mesto koje se izdvaja kao jedna od najpovoljnijih destinacija za letnji odmor. Samo nekoliko kilometara od hrvatske granice nalazi se Neum, jedini primorski grad u Bosni i Hercegovini, koji se ove godine smatra jednom od najjeftinijih destinacija na Jadranu.

Neum je jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Zahvaljujući svom geografskom položaju, more je ovde uglavnom mirnije nego u mnogim drugim delovima Jadrana, zbog čega je ovo mesto posebno popularno među porodicama sa decom.

Iako su cene i u Neumu ove godine blago porasle, i dalje su znatno niže nego u mnogim drugim jadranskim letovalištima. Apartman za dve osobe može se pronaći na platformama za rezervaciju po ceni od 50 do 70 evra za noćenje, odnosno oko 35 evra po osobi. Dostupan je i povoljniji smeštaj, dok apartmani u prvom redu do mora, sa pogledom na more, mogu koštati i do 150 evra po noći.

Porodice sa troje ili četvoro članova za smeštaj će uglavnom izdvojiti između 70 i 120 evra po noćenju, u zavisnosti od lokacije i opremljenosti apartmana.

Koliko koštaju hrana i piće?

Neum je poznat i po pristupačnim cenama u restoranima i kafićima. Šoljica kafe može se popiti za 1 do 2,5 evra, porcija ćevapa košta između 5 i 8 evra, dok se jela od ribe i morskih plodova kreću od 20 do 50 evra, u zavisnosti od restorana i izbora specijaliteta.

Oni koji odluče da sami pripremaju hranu u apartmanu mogu dodatno da uštede, jer su cene namirnica često niže nego na hrvatskoj obali.

Ukoliko parking nije uračunat u cenu smeštaja, za dnevno parkiranje potrebno je izdvojiti između 5 i 7 evra.

Kada se saberu troškovi smeštaja, hrane i pića za dve osobe, jedan dan odmora u Neumu koštaće između 80 i 145 evra, u zavisnosti od izbora apartmana i načina ishrane, prenosi Metropolitan.si.