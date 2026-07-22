Kopenhagen je ponovo najbolji grad za život na svetu, ispred Beča i Melburna. Među deset najboljih našli su se i Sidnej, Cirih, Ženeva, Osaka, Adelajd, Vankuver i Tokio . Economist je uporedio uslove života u 173 grada, a rezultati otvaraju zanimljivo pitanje - šta gradovi u kojima se najbolje živi rade drugačije i može li deo tog načina života da se prenese i u Beograd?

Economist Intelligence Unit u Global Liveability Indexu za 2026. godinu gradove ocenjuje kroz stabilnost, zdravstvo, kulturu i životno okruženje, obrazovanje i infrastrukturu.

Ali kada se pogleda svakodnevni život u gradovima sa vrha liste, vidi se nešto što nijedna statistika ne može potpuno da dočara.

U njima je jednostavno - lakše živeti.

Zelenilo je deo svakodnevice. Ljudi više hodaju. Mnoge stvari koje su im potrebne nalaze se blizu. Odlazak u park ne mora da se planira, a automobil nije jedini način da se završi svaka dnevna obaveza.

Njihova prednost nije samo u tome što imaju dobru infrastrukturu.