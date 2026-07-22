Narodna banka Srbije objavila je kursnu listu za 22. jul 2026. godine, prema kojoj srednji kurs dinara u odnosu na evro iznosi 117,40,60 dinara
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Srednji kurs dinara za evro u sredu, 22. jula: Evo koliko srpska valuta vredi u odnosu na evropsku
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Zvanični srednji kurs dinara za evro 22. jula 2026. godine iznosiće 117,4060 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 102,8434 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,5 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.
Kurir Biznis
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