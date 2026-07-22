Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro 22. jula 2026. godine iznosiće 117,4060 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 102,8434 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,5 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.

Kurir Biznis

Ne propustiteNovčanikKursna lista za utorak, 21. jul: Evo koliko danas vredi dinar u odnosu na evro
IMG_20260305_162722.jpg
PolitikaNARODNA BANKA SRBIJE: Nedopustivo namerno oštećivanje novčanica! Biće podnete krivične prijave
Narodna banka Srbije
InfoBizSve je spremno za SEPA sistem: Banke u Srbiji ZA DVA DANA počinju sa novim načinom plaćanja u evrima, iz NBS objasnili šta to znači za građane
SEPA
InfoBizOglasila se Narodna banka Srbije o prognozama MMF o inflaciji: Evo šta kažu šta to znači za građane i privredu
Narodna banka Srbije