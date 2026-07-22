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Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da su u toku završne bezbednosne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta na teritoriji Mađarske i navela da je u interesu građana obe zemlje da se saobraćaj što pre uspostavi, uz napomenu da je Srbija svoj deo posla odavno završila.

- Izjave mađarskih zvaničnika govore da su i Mađari, a tu vrstu informacija imamo i od naših kolega sa tehničkog nivoa, da su poslednje provere ETCS-a nivoa 2 u Mađarskoj, to je najviši bezbednosni sigurnosni sistem - rekla je Sofronijevićeva za RTS.

Uskoro sastanak sa Mađarima

Navela je da je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi tražio sastanak i da se očekuje da će ključna tema biti uspostavljanje putničkog saobraćaja.

- U nekom narednom kratkom periodu očekujem da imamo i lepe vesti, jer određivanje preciznog datuma je stvar zajedničkog dogovora i odluke obe strane - rekla je ministarka.

Dodala je da teretni saobraćaj odlično funkcioniše između Beograda i Budimpešte.

Ministarka je kazala i da se očekuje uspostavljanje železničkog koridora ka Trstu.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Sofronijevićeva je ocenila da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i navela da se trenutno grade 434 kilometra saobraćajne infrastrukture, da se privode kraju radovi na Moravskom i Dunavskom koridoru, kao i da se do kraja godine očekuje završetak još 115 kilometara novih saobraćajnica.

Datum nije još dogovoren

Podsetimo, premijer Mađarske Peter Mađar pre nekoliko dana je izjavio da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca.

Odgovarajući na pitanje na brifingu u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o koordinaciji bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd.

Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj bi mogao da počne u roku od jednog ili dva meseca, ali nije naveo tačan datum, preneo je portal Dunaharaszti.