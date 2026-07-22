Građanima se uračunava popust samo za potrošene kilovate

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Očekuje se da će ta mera smanjiti godišnji račun prosečnog domaćinstva za oko 45 funti (oko 53 evra), odnosno uticati na gornju granicu cena koju određuje regulator Ofgem.

Bernam je rekao da će ukidanje PDV-a, čija se vrednost procenjuje na 850 miliona funti, biti finansirano obustavljanjem programa digitalne identifikacije prethodne vlade vrednog 1,8 milijardi funti, prenosi Skaj njuz.

"Ova mera će ljudima ostaviti više novca u džepovima i vratiti nadu", poručio je britanski premijer, koji je u prvom obraćanju iz Dauning strita obećao hitne mere za ublažavanje troškova života.

Ukidanje PDV-a stupiće na snagu istog dana kada i nova gornja granica cena energije, koju Ofgem ažurira na svaka tri meseca. Trenutna prosečna godišnja cena za domaćinstva iznosi 1.663 funte (1.950 evra).

Nova mera biće dodatak na ranije smanjenje računa od 150 funti koje je sprovela vlada prethodnog premijera Kira Starmera, ali je stvarni efekat tog smanjenja bio manji zbog rasta drugih troškova koji ulaze u obračun cena energije.

Poresko rasterećenje obuhvatiće i mala preduzeća koja ispunjavaju uslove za olakšice na domaću energiju, kao i dobrotvorne organizacije i određene domove za negu.

Ministar finansija Džon Hili ocenio je da će mera pomoći porodicama da lakše podnesu troškove računa tokom zime. Vlada očekuje da će ukidanje PDV-a smanjiti inflaciju za oko 0,1 odsto.

Za Severnu Irsku biće obezbeđena odgovarajuća sredstva za mere podrške troškovima života, dok Dauning strit najavljuje dodatne dugoročne mere u narednom budžetu koji je planiran za jesen.