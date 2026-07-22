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Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla jeministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije planira da do početka jeseni obradi oko 320.000 zahteva za upis objekata u katastar, dok je do kraja godine cilj da se završi postupak za između 600.000 i 800.000 objekata.

Nadležni poručuju da sistem funkcioniše bez većih problema, a građani status svojih predmeta mogu da provere putem platforme "Svoj na svome".

- Do sada je izdato oko 220.000 rešenja, pre svega u manjim opštinama, dok se najveća dinamika obrade očekuje u većim gradovima, gde postupak usporava usaglašavanje digitalnih planova. Istovremeno, građanima koji nisu podneli zahtev u prvobitnom roku omogućeno je da to učine naknadno, u skladu sa zakonom i propisanim uslovima - rekla je ministarka Aleksandra Sofronijević.

Foto: Screenshot RTS

Pravna sigurnost važnija od brzine

Sofronijević ističe da je najvažnije da svaka odluka o upisu bude pravno valjana i da građani nemaju razloga za zabrinutost.

- Zakon 'Svoj na svome' prolazi kroz regularnu fazu i građani nemaju razloga za zabrinutost. Svi sistemi funkcionišu i rade u punom kapacitetu. Važno je da kada upišete pravo svojine u katastar ono bude pravno valjano. Nema sistemskih problema, zakon ide potpuno regularno - poručila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Naglašava da svaki predmet prolazi kroz više nivoa kontrole, kako bi rešenja bila pravno neoboriva, ističući da je kvalitet postupka ispred same brzine obrade.

Prioritet stambeni objekti, do kraja godine i do 800.000 upisa

Prema njenim rečima, reč je o najobimnijem postupku upisa nepokretnosti koji je Srbija do sada sprovodila, zbog čega su na početku postojale određene poteškoće, uglavnom zbog nepotpune dokumentacije.

- Ovo je jedan ogroman posao, nikada nismo imali ovako masovan upis nepokretnosti. Do danas smo izdali 220.000 rešenja, najviše kasne veliki gradovi. Primili smo nove ljude, obučili ih i prioritetno rešavamo stambene kuće i objekte. Sigurna sam da će posao biti dobro završen i da će do kraja godine od 600.000 do 800.000 objekata biti upisano sa pravom svojine - rekla je Sofronijević.

Foto: Screenshot RTS

Ona je pozvala građane na strpljenje, navodeći da se predmeti obrađuju po redosledu prispeća i da će uskoro biti dostupno i elektronsko uputstvo za dopunu dokumentacije. Sve informacije o postupku, kako je navela, dostupne su na platformi "Svoj na svome".

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Sofronijević je ocenila da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. Navela je da se trenutno grade 434 kilometra saobraćajne infrastrukture, da se privode kraju radovi na Moravskom i Dunavskom koridoru, kao i da se do kraja godine očekuje završetak još 115 kilometara novih saobraćajnica.

Ministarka je dodala i da se očekuje uspostavljanje železničkog koridora ka Trstu, dok su u toku završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja sa Mađarskom.