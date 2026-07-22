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Pre nekoliko dana na zagrebačkoj Peščenici carinici i policija otvorili su poštansku pošiljku koja je otkrila prave razmere modernog crnog tržišta. Umesto prijavljenog sadržaja, pronađeno je preko 400 kilograma supstanci zabranjenih u sportu, uključujući više od 332 kilograma testosterona, 66 kilograma anaboličkih steroida i oko 27.000 ampula testosterona. Dok se za pošiljaocem traga, jasno je da je roba bila namenjena daljoj preprodaji.

Ova zaplena pokazuje da se tržište steroida odavno preselilo iz sumnjivih svlačionica na društvene mreže, aplikacije za dopisivanje i poštanske pakete, a opasni preparati se često reklamiraju kroz prizmu wellnessa i stvaranja "bolje verzije sebe".

Telegram grupe i onlajn preprodaja

Granica između ilegalnog tržišta i fitness industrije postaje sve nejasnija. Nedavna istraga Guardiana razotkrila je britanski brend Gencore Global, čiji su influenseri i zaposleni preko TikToka i Instagrama preusmeravali desetine hiljada pratilaca u zatvorene Telegram grupe gde su se prodavali steroidi i lekovi na recept.

Sintetičke supstance koje imitiraju testosteron ubrzavaju rast mišića, povećavaju snagu i skraćuju oporavak. Iako se pojedini steroidi koriste u medicini na recept, problem nastaje na crnom tržištu gde kupac zapravo ne zna šta tačno kupuje, u kojoj dozi i koliko je preparat čist.

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Zašto ljudi počinju da ih koriste?

Jedan hemijski inženjer i bivši bodibilder jednostavno je opisao privlačnost ovih supstanci:

- Zamislite da ceo život vozite Škodu, a onda vam neko prvi put preda ključeve Bugatija. Stisnete gas i odjednom sve leti. Snaga raste, oporavak je brži, treninzi postaju lakši, a u ogledalu vidite poželjnu verziju sebe. Problem nastaje kada se morate vratiti u Škodu. Sve je ponovo sporije... Iako ste se zapravo samo vratili u normalu, ta normalnost više ne izgleda dovoljno dobro.

Sportisti na amaterskom nivou najčešće posežu za steroidima kada dođu do prirodne granice i kada napredak uspori. Odluka se donosi postepeno, a rizici se na društvenim mrežama opasno umanjuju tvrdnjama da su injekcije i tablete "bezbedne ako znate da ih dozirate".

Rizici crnog tržišta i ozbiljne posledice po zdravlje

U farmaceutskoj industriji proizvodnja lekova se strogo kontroliše, dok se supstance sa crnog tržišta neretko "mućkaju u garažama". Korišćenjem takvih neproverenih preparata, pored rizika od infekcija i oštećenja jetre, korisnici se izlažu nizu ozbiljnih zdravstvenih problema.

Pored dugoročnih rizika poput srčanog udara i problema sa prostatom, steroidi izazivaju i brze posledice, smanjenje lučenja prirodnog testosterona, atrofiju testisa i pad plodnosti. Na psihičkom planu, osećaj lažnog samopouzdanja često prelazi u agresivnost, anksioznost i razdražljivost.

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Nakon prestanka uzimanja, korisnici redovno prolaze kroz fazu teške iscrpljenosti i depresije, koju kolokvijalno nazivaju "muški PMS", usled naglog pada hormona.

Promena profila korisnika

Zanimljivo je da stereotipni bodibilderi više nisu glavni kupci. Profil korisnika se drastično promenio, te su to danas sve češće uspešni poslovni ljudi, advokati, bankari i direktori u dvadesetim, tridesetim i četrdesetim godinama.

Oni koriste testosteron u mikrodozama kako bi izdržali stravičan tempo rada, zadržali energiju i koncentraciju, i stvorili privid savršenog zdravlja. Na taj način formiraju "iluziju zdravlja", izgledaju odmorno i samouvereno, dok se iza te fasade kriju hronični stres, manjak sna i loša ishrana.

Zabrana ili kontrola?