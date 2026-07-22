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Onlajn kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i one na relaciji Subotica–Segedin-Subotica moguća je preko mobilne aplikacije i veb-sajta "Srbijavoza", saopšteno je iz tog preduzeća.

Kako se navodi, ta usluga dostupna je već sada na sajtu i nakon ažuriranja mobilne aplikacije na IOS platforme.

Što se tiče Android platforme, opcija za kupovinu karata za ove relacije biće dostupna postepeno, nakon preuzimanja nove verzije aplikacije, a najkasnije do sutra biće dostupna svim korisnicima.

"Srbijavoz" napominje da za onlajn kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od pet odsto.

Da li karta mora da se štampa

Za noćni međunarodni voz 433/432 Zemun–Bar-Zemun i sezonski dnevni voz 1131/1130 Subotica–Bar-Subotica kupljene karte i rezervacije mesta za sedenje se pokazuju iz mobilne aplikacije ili odštampane na papiru formata A4 (PDF karte dobijene na mejl).

Za karte kupljene za putovanje noćnim vozom u kolima sa posteljama (spavaća kola), kolima sa ležajevima (kušet kola) i karte za prevoz automobila, putnici moraju da odštampaju kupljenu kartu i pokažu je osoblju pre ulaska u voz.

Putnici koji ne poseduju odštampane vozne karte, smatraće se putnicima bez važeće vozne isprave.