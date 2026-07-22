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Cena nafte Brent danas je premašila 94 dolara po barelu usled novih sukoba na Bliskom istoku. Istovremeno, vodeći evropski berzanski indeksi beleže uglavnom rast, dok investitori sa pažnjom očekuju finansijske izveštaje i prognoze kompanija Roš, španske Banke Santander i Telekoma Austrija.

Prema podacima iz 9.45 časova, cena nafte Brent porasla je za 3,99 odsto i dostigla 94,664 dolara po barelu, dok je američka nafta WTI poskupela za 4,13 odsto, na 87,793 dolara.

Američki vazdušni udari na Iran se nastavljaju, a vlada u Teheranu uzvraća napadima na američke vojne ciljeve u regionu, što je umanjilo očekivanja da bi uskoro moglo doći do primirja ili diplomatskog rešenja, tako da su investitori počeli da uračunavaju veći geopolitički rizik u cenu nafte.

Na evropskim tržištima kapitala zabeležen je pretežno pozitivan trend. Nemački DAX ojačao je za 0,34 odsto, francuski CAC 40 za 0,37 odsto, britanski FTSE za 0,11 odsto, dok je jedino moskovski MOEX bio u minusu i oslabio za 0,68 odsto.

Nakon zatvaranja američkih berzi večeras se očekuje objavljivanje finansijskih rezultata kompanija Alfabet (Gugl), Tesla i IBM, koji će, kako prenosi CNBC, verovatno imati ključni uticaj na dalja kretanja američkih i svetskih berzi.

Na otvaranju amsterdamske berze TTF evropski fjučersi gasa za avgust trgovali su se po ceni od 59,8 evra za megavat-sat.

Na valutnom tržištu Foreks vrednost evra prema dolaru danas iznosi 1,14126 dolara.

Cena zlata porasla je na 4.119,36 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice zabeležila pad na 6,8108 dolara po bušelu, pri čemu jedan bušel iznosi 27,216 kilograma.

Na Volstritu su u utorak svi vodeći indeksi završili trgovanje u plusu. Industrijski indeks Dau Džons (Dow Jones) porastao je za 0,74 odsto i dostigao 52.224,64 poena, S&P 500 ojačao je za 0,89 odsto na 7.509,20 poena, dok je Nasdak (Nasdaq) zabeležio rast od 1,29 odsto i završio trgovanje na 25.837,21 poen.