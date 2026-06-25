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Poreska uprava objavila je poreski kalendar za jul, u kojem su navedeni važni rokovi do kojih poreski obveznici treba da ispune svoje zakonske obaveze. Prvi rok ističe 6. jula, kada je potrebno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima za izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih sadržaja realizovanih tokom juna, na Obrascu OZU.

Do istog datuma potrebno je podneti i izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI za jun mesec, kao i izvršiti odgovarajuću uplatu sredstava.

Rok do 10. jula predviđen je za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje ovog poreza za jun. Takođe, do tada je potrebno podneti poresku prijavu za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i izmiriti obavezu PDV-a za jun od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Do 15. jula potrebno je izvršiti plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za jun, platiti porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za drugo tromesečje 2026. godine, kao i doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za jun mesec.

Isti rok važi i za podnošenje poreskih prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje osnivača i članova privrednih društava na Obrascu PP OD-O, kao i za uplatu doprinosa za jun. Do 15. jula potrebno je podneti i poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i izvršiti plaćanje PDV-a za jun.

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Takođe, 15. jul je krajnji rok za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za drugo tromesečje 2026. godine, kao i za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jun ukoliko je u tom mesecu ispunjen jedan od uslova za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu. Isti obrazac potrebno je podneti i za drugo tromesečje ukoliko je obveznik u tom periodu ispunio jedan od predviđenih kriterijuma.

Do tog datuma dospevaju i obaveze za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za jun, podnošenje prijave za obračun akcize za period od 16. do 30. juna na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize. Rok se odnosi i na podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za jun mesec na Obrascu PP OAELKPG, kao i na plaćanje obračunate akcize.

Do 30. jula potrebno je podneti poresku prijavu na Obrascu PP OPO-K i izmiriti obavezu za prihode ostvarene po osnovu ugovorenih naknada od autorskih i srodnih prava, kao i za ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća putem samooporezivanja za drugo tromesečje 2026. godine.

Zaključno sa 31. julom, obveznici treba da podnesu poreske prijave na Obrascu PPP-PD i izvrše uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za neisplaćene zarade za jun. Do istog datuma potrebno je podneti i poreske prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. jula na Obrascu PP OA i platiti obračunatu akcizu.

Kako je navedeno u saopštenju Poreske uprave, ukoliko rok za izvršenje obaveza pada na neradni dan, on se pomera na prvi naredni radni dan. Izuzetak predstavlja rok za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan tog meseca.