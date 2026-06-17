Poslednjeg dana u mesecu podnosi se prijava PPP-PD i plaćaju doprinosi na najnižu osnovicu za neisplaćene zarade za maj. Takođe, podnosi se prijava za obračun akcije za prvu polovinu juna (od 1. do 15. juna) na Obrascu PP OA i plaća obračunata akciza.

Zlatno pravilo Poreske uprave: Ukoliko rok za obaveze dospeva na neradni dan, on se pomera na prvi naredni radni dan. Jedini izuzetak je rok za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom istom mesecu.