Oglasio se Peter Mađar: Mađarski premijer otkrio kada bi mogli da krenu brzi vozovi od Beograda do Budimpešte
Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da za sada nije poznat tačan datum početka putničkog saobraćaja na mađarskoj deonici brze pruge između Budimpešte i Beograda, ali je naveo da bi to moglo da se dogodi u narednih mesec ili dva.
Odgovarajući na pitanje tokom jučerašnjeg brifinga u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi u narednim danima otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o usklađivanju bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd.
Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj mogao bi da bude uspostavljen u roku od jednog do dva meseca, ali nije precizirao tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti.
Srpska deonica brze pruge na pravcu Beograd - Budimpešta otvorena je u oktobru prošle godine, kada je u saobraćaj puštena pruga između Beograda i Subotice.
Biznis Kurir