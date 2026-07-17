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Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da za sada nije poznat tačan datum početka putničkog saobraćaja na mađarskoj deonici brze pruge između Budimpešte i Beograda, ali je naveo da bi to moglo da se dogodi u narednih mesec ili dva.

Odgovarajući na pitanje tokom jučerašnjeg brifinga u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi u narednim danima otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o usklađivanju bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd.

Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj mogao bi da bude uspostavljen u roku od jednog do dva meseca, ali nije precizirao tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti.

Srpska deonica brze pruge na pravcu Beograd - Budimpešta otvorena je u oktobru prošle godine, kada je u saobraćaj puštena pruga između Beograda i Subotice.

Biznis Kurir

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