Prve kompozicije brzog voza "Soko" stigle su u Mađarsku, gde će u narednom periodu biti korišćene za tehnička testiranja i obuku mašinovođa u okviru priprema za putnički saobraćaj na železničkoj pruzi Budimpešta-Beograd.

Kako je na društvenim mrežama saopštio generalni direktor grupacije MAV Žolt Heđi, u Mađarsku su stigla prva dva motorna voza srpskih železnica "Soko", a već narednog dana trebalo bi da počnu službene probne vožnje.

- Dok mađarske lokomotive u Srbiji ‘uče’ prugu Budimpešta–Beograd, mi kod kuće počinjemo da pripremamo motorne vozove SOKO srpske železničke kompanije, kineske proizvodnje, za saobraćaj na obnovljenoj pruzi 150. Posao uskoro počinje, stigla su prva dva motorna voza, tako da već mogu da počnu službene probne vožnje, a paralelno s tim i obuka mađarskih mašinovođa. U narednim danima testiranjima će se pridružiti još dva vozila - naveo je Žolt Heđi.

Dolazak "Sokolova" u Mađarsku predstavlja važan korak u pripremama za budući železnički saobraćaj na ovoj međunarodnoj liniji, jednoj od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u regionu.

