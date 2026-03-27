Opština Bajina Bašta izdala je lokacijske uslove za izgradnju vidikovca Crvena stena u ataru sela Crvica, čime je otvoren put za dalju izradu tehničke dokumentacije i realizaciju ovog turističkog projekta.

Planirani vidikovac gradiće se na delu parcele površine 5.533 m², u zoni koja je prema važećem planskom dokumentu definisana kao poljoprivredno zemljište. Uprkos tome, dozvoljena je izgradnja objekata kompatibilnih osnovnoj nameni, uključujući sadržaje u funkciji turizma i rekreacije.

Prema idejnom rešenju, objekat će imati spratnost suteren i prizemlje (Su+Pr), ukupne bruto površine 183,52 m². Vidikovac će biti pozicioniran u južnom delu parcele, u okviru zone dozvoljene gradnje, sa ciljem, kako se navodi, da omogući atraktivan pogled i boravak u prirodnom ambijentu.

Ovako će izgledati vidikovac u blizini Bajine Bašte Foto: Negovanović studio

Specifičnost ovog projekta je što nije predviđen direktan pristup motornim vozilima do same lokacije. Parkiranje će biti organizovano na obližnjim parcelama uz nekategorisane puteve, dok će posetioci do vidikovca dolaziti pešice, čime se podstiče boravak u prirodi i fizička aktivnost.

Lokacijski uslovi definišu i obavezu usklađivanja projekta sa prostornim planom opštine, kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti za pristup parceli preko susednih katastarskih čestica. Takođe, predviđeno je da objekat bude integrisan u prirodno okruženje, uz poštovanje svih mera zaštite prostora.

Investitor projekta je Opština Bajina Bašta, a projektant Negovanović studio.