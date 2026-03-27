Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke koju je predvodila Stefanie Gil, menadžerka u oblasti energetike za Evropu i Centralnu Aziju, o novom višegodišnjem programu podrške projektima u energetskom sektoru Srbije, koji bi obuhvatio finansiranje razvoja gasne infrastrukture i nastavak ulaganja u energetsku efikasnost.

- Novi višegodišnji program bio bi strukturiran u nekoliko faza, a prva faza bi uključila izgradnju deonice gasovoda između Niša i Velike Plane, kao i pripremu tehničke dokumentacije za projekte koji bi se realizovali u narednim fazama, a koje obuhvataju izgradnju gasovoda od Mokrina do Beograda, kao i izgradnju novih gasnih skladišta i pripadajućih gasovoda. Plan je u skladu našim prioritetima da u naredne dve godine izgradimo dve nove gasne interkonekcije, sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, koje su važne za diverzifikaciju i veću sigurnost snabdevanja, a kroz program Svetske banke bismo unapredili unutrašnju mrežu i otklonili „uska grla“ koja utiču na nesmetani transport gasa - navela je ministarka.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnosti da razvoj gasne infrastrukture uključi i mogućnost transporta vodonika, omogućavajući veću fleksibilnost u korišćenju infrastrukture u periodu energetske tranzicije.

Ministarka je istakla da su u prethodnim godinama ostvareni veoma dobri rezultati na programu „Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije“, gde će ukupno više od 50.000 domaćinstava smanjiti potrošnju energije i svoje račune.

- Zainteresovani smo za nastavak saradnje na podrškama u oblasti energetske efikasnosti, uključujući rekonstrukciju javnih zgrada u lokalnim samoupravama - škola, vrtića, bolnica, ali i za nastavak podrške domaćinstvima - navela je Đedović Handanović.

Predstavnici Svetske banke izrazili su spremnost da podrže Srbiju u realizaciji planiranih prioritetnih energetskih projekata, naročito u gasnom sektoru, istakavši da je u tom pogledu Srbija pokazala velike kapacitete i ambiciju i da može biti primer drugim zemljama u regionu.

Sastanku je prisustvovao i direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji, Nikola Pontara.