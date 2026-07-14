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U vreme kada jedan ručak u restoranu lako može da košta nekoliko hiljada dinara, pitanje gde se u Srbiji još može dobro najesti za manje od 1.000 dinara postalo je mnogo više od gastronomske zanimljivosti.

To je praktična računica za zaposlene, studente, porodice, vozače i turiste, ali i pokazatelj koliko su se cene hrane razlikovale od grada do grada.

Tradicionalna i brza hrana dostupnija nego restorani

Iako je granica od 1.000 dinara sve teža za klasičan restoranski ručak sa predjelom, glavnim jelom, salatom i pićem, aktuelni jelovnici pokazuju da je širom Srbije još moguće pronaći obilne porcije tradicionalne hrane, roštilja i kuvanih jela koje ostaju ispod te psihološke granice.

Ključ je uglavnom u lokalnim specijalitetima, dnevnim menijima i mestima koja se ne oslanjaju na luksuzan ambijent, već na ono što domaći gost najviše ceni - da porcija bude bogata, a račun podnošljiv.

Užice - komplet lepinja i dalje odoleva poskupljenjima

Užička komplet lepinja verovatno je jedan od najboljih primera jela koje je istovremeno lokalni simbol, turistička atrakcija i ozbiljan obrok.

Pravi se od lepinje, kajmaka, jajeta i pretopa, odnosno safta koji ostaje nakon pečenja mesa. Upravo kombinacija masnoće, hleba, jaja i kajmaka čini je dovoljno zasitnom da mnogima zameni kompletan ručak.

Prema dostupnim cenovnicima, komplet lepinja se trenutno može pronaći za približno 400 do 650 dinara, dok verzije sa dodatkom pršute, slanine ili većom količinom kajmaka mogu biti nešto skuplje. Jedan aktuelni užički cenovnik navodi cenu od 450 dinara, dok drugi jelovnici pokazuju da se bogatije verzije kreću oko 600 do 650 dinara.

To znači da uz jogurt ili kiselo mleko obrok i dalje može da ostane znatno ispod 1.000 dinara.

Leskovac - 300 grama roštilja i dalje ne mora da bude luksuz

Leskovac ostaje možda najočigledniji kandidat za titulu grada u kojem se dobija najviše hrane za uloženi novac.

U jednoj od srpskih prestonica roštilja klasična pljeskavica od 200 grama u dostupnim cenovnicima kreće se od približno 380 do 470 dinara, dok gurmanska ili punjena pljeskavica od 250 do 300 grama najčešće košta između 450 i 600 dinara.

Čak i uz pomfrit, koji se kreće oko 250 dinara, pojedine kombinacije ostaju ispod 1.000 dinara. U nekim ponudama pola kilograma mešanog roštilja košta oko 800 dinara, što je količina koju prosečan gost teško može sam da pojede.

Leskovački adut nije samo količina. Gurmanska pljeskavica, uštipci, šiš-ćevap i leskovačka pljeskavica sa tucanom paprikom predstavljaju lokalnu gastronomiju koja se oslanja na intenzivan ukus, začine i ozbiljnu gramažu.

Za manje od 1.000 dinara ovde se, bar prema cenovnicima, još može dobiti glavno jelo sa prilogom, a ponegde ostane i za piće.

Novi Pazar - mantije koje se naručuju na komad

Pazarske mantije imaju posebnu prednost za svakoga ko želi da sam prilagodi količinu svom budžetu.

U aktuelnim ponudama pojedinačna mantija košta približno 30 do 40 dinara, što znači da porcija od 15 komada može da izađe između 450 i 600 dinara. Uz jogurt ili kiselo mleko, obilan obrok i dalje ostaje ispod granice od 1.000 dinara.

Dostupne ponude pokazuju i da se veća pakovanja mantija mogu pronaći za približno 560 do 880 dinara, u zavisnosti od količine, proizvođača i načina preuzimanja.

Osim mantija, Novi Pazar je poznat po ćevapima, pitama i baklavama. Čak i nakon glavnog jela, tradicionalna baklava u pojedinim ponudama košta između 120 i 250 dinara, pa se kompletna gastronomska kombinacija može uklopiti u zadati budžet.

Niš - roštilj, burek i kompletan obrok za jednu novčanicu

Niš je dugo važio za grad u kojem je hrana obilna, a cene niže nego u Beogradu i većim turističkim centrima.

Aktuelne ponude pokazuju da se obrok sa pljeskavicom od 200 grama, pomfritom i bezalkoholnim pićem može pronaći za oko 700 dinara, dok gurmanska pljeskavica od 250 grama u obrok-varijanti ostaje u sličnom cenovnom okviru.

To ostavlja dovoljno prostora da se u granicu od 1.000 dinara uključi i dodatni prilog ili salata.

Niš je poznat i po bureku, koji ostaje jedna od najpovoljnijih opcija za snažan doručak ili rani ručak. Prednost grada je u raznovrsnosti: za isti budžet moguće je birati između bureka, roštilja, pasulja, mućkalice i dnevnih kuvanih jela.

Vranje - samsa, banica, pasulj i mućkalica

Vranjska kuhinja možda nema istu medijsku vidljivost kao leskovački roštilj ili užička lepinja, ali po odnosu cene i količine ima ozbiljne adute.

Prema jednom aktuelnom vranjskom jelovniku, domaća samsa od 250 grama košta oko 600 dinara, dok domaća banica sa kiselim mlekom, teška čak 750 grama, košta oko 900 dinara.

Pasulj na tavče može se pronaći za približno 500 dinara, a verzija sa kobasicom za oko 600 dinara. Mućkalica od 400 grama približava se gornjoj granici i košta oko 980 dinara.

To znači da se u Vranju za manje od 1.000 dinara ne dobija samo brza hrana, već i ozbiljno kuvano ili tradicionalno jelo.

Kragujevac i centralna Srbija - dnevni meni kao poslednja odbrana pristupačnog ručka

U gradovima centralne Srbije najbolju računicu često ne treba tražiti u standardnom jelovniku, već u ponudi „jela dana“.

Aktuelne objave pokazuju da se jelo dana može pronaći za oko 550 dinara, dok se roštiljska jela u lepinji, poput pileće Karađorđeve šnicle od 250 grama, nude za približno 570 dinara.

U ponudi se mogu naći i srpski doručci sa jajima, kobasicom, slaninom, ajvarom i sirom za nešto više od 500 dinara, kao i pice ili druga kompletna jela za 700 do 850 dinara.

Upravo dnevni meni ostaje najvažniji saveznik zaposlenih koji žele kuvani ručak, a ne samo sendvič ili pecivo.

Novi Sad - vojvođanska kuhinja i gurmanluk i dalje drži cenu



Za razliku od juga Srbije, gde dominiraju roštilj i specijaliteti sa roštilja, Novi Sad svoju gastronomsku priču gradi na tradicionalnoj vojvođanskoj kuhinji. Tu su rinflajš, čorbasti pasulj, perkelt, podvarak, prebranac, paprikaš i domaće ćufte koji su i dalje među najtraženijim jelima u restoranima domaće kuhinje.

Pregled aktuelnih jelovnika pokazuje da se kompletni dnevni meni - supa, glavno jelo, salata i hleb - može pronaći za oko 890 dinara, dok pojedina kuvana jela poput čorbastog pasulja ili prebranca koštaju oko 780 dinara. Podvarak sa kobasicom, pasulj sa kolenicom ili rinflajš u pojedinim lokalima i dalje se mogu pronaći za 990 dinara, odnosno tik ispod psihološke granice od 1.000 dinara.

Ni ljubitelji roštilja neće ostati kratkih rukava. Pljeskavica sa prilogom u pojedinim novosadskim restoranima košta između 840 i 935 dinara, dok se porcija ćevapa sa pomfritom i kajmakom može pronaći već od 740 do 850 dinara.

Beograd - skuplji, ali još nije izgubljen

Beograd je najteži test za budžet od 1.000 dinara, naročito u centru grada i turističkim zonama.

Ipak, dostupni jelovnici pokazuju da još postoje opcije. Kuvana jela, poput pasulja sa dimljenim rebrima, mogu se pronaći za oko 590 dinara, leskovačka mućkalica za oko 640, a gulaš ili škembići za 700 do 750 dinara.

U pojedinim dnevnim ponudama pilav, supa i hleb koštaju oko 690 dinara, dok ćufte sa supom i hlebom izlaze oko 790 dinara.

Na roštilju se pljeskavice od 150 do 200 grama mogu naći za oko 380 do 500 dinara, dok gurmanske i punjene varijante uglavnom koštaju između 550 i 600 dinara.

Dakle, u Beogradu je i dalje moguće ručati za manje od 1.000 dinara, ali uglavnom bez predjela, deserta i više pića. Potrebno je birati dnevni meni, kuvana jela, roštiljnice van najskupljih zona ili ponudu za poneti.

Šta se danas realno dobija za 1.000 dinara?

Na osnovu dostupnih cenovnika, budžet od 1.000 dinara u različitim delovima Srbije može da pokrije različite opcije.

Komplet lepinju i jogurt u užičkom kraju,veliku ili gurmansku pljeskavicu sa pomfritom u gradovima juga Srbije,15 do 20 pazarskih mantija sa jogurtom, pasulj sa kobasicom, salatu i hleb, dnevni meni sa supom i glavnim jelom, 400 grama mućkalice, 750 grama domaće banice sa kiselim mlekom.

U većini slučajeva neće biti dovoljno za klasičan restoranski ritual sa predjelom, glavnim jelom, desertom i nekoliko pića. Ali za jedan veliki i konkretan obrok - granica od 1.000 dinara još nije nestala.

Cene na dostavi često nisu iste

Treba imati u vidu da cene preko aplikacija za dostavu mogu biti više nego u samom objektu, dok se dodatno naplaćuju dostava, usluga ili mala porudžbina.

Zbog toga je za najpovoljniju računicu često bolje hranu preuzeti lično ili jesti u lokalu.

Takođe, navedene cene predstavljaju orijentir zasnovan na javno dostupnim jelovnicima i mogu se menjati u zavisnosti od gramaže, dodataka i lokacije.

Zašto su ovakva mesta sve popularnija?

Sudeći prema količini, jug Srbije i dalje ima veliku prednost. Leskovac, Niš, Vranje i Novi Pazar nude niz lokalnih specijaliteta koji se još uklapaju u budžet, dok Užice ima možda najprepoznatljiviji pojedinačni obrok.

Centralna Srbija pobeđuje dnevnim menijima, a Beograd pokazuje da je moguće jesti ispod 1.000 dinara, ali samo uz malo više istraživanja.

A sada je red na vas...

Ukusi se razlikuju i o njima se ne raspravlja. Ali i dalje, svako ima mesto koje je na njega ostavilo utisak ili uživa poverenje na dnevnom nivou.

Koje mesto u Srbiji je, po vašem mišljenju, apsolutni šampion kada je u pitanju odnos cene i količine hrane? Gde se danas za manje od 1.000 dinara zaista jede „kao car“?