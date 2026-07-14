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Da li ste znali da zagrevanje vode "proguta" više od 30% ukupne električne energije koju potroši jedno domaćinstvo? U potrazi za rešenjem koje će smanjiti visoke mesečne račune, sve veći broj vlasnika kuća u Srbiji okreće se solarnoj energiji. Jedno od najpopularnijih i najefikasnijih rešenja su solarni bojleri. U idealnim uslovima, ovaj sistem može pokriti čak 80% godišnjih potreba domaćinstva za toplom vodom, dok tokom vrelih letnjih meseci može u potpunosti zameniti klasičan električni bojler.

Šta su solarni bojleri i kako zapravo rade?

Ako ste nekada letovali u Grčkoj, sigurno ste na krovovima kuća i apartmana primetili velike rezervoare sa panelima okrenutim ka suncu. To su solarni bojleri, uređaji dizajnirani isključivo za zagrevanje sanitarne vode pomoću sunčeve energije. Važno je napraviti razliku, za razliku od fotonaponskih solarnih panela koji proizvode struju, solarni kolektori direktno pretvaraju sunčevu energiju u toplotu.

Sistem je koncipiran iz nekoliko ključnih delova, solarnih kolektora na krovu, samog bojlera za skladištenje vode, cirkulacione pumpe i pomoćnog električnog grejača. Princip rada je jednostavan, ali izuzetno efikasan, kada sunčevi zraci zagreju kolektore, ta toplota se prenosi direktno na vodu u rezervoaru. Pomoćni električni grejač služi isključivo kao sigurnost za zimske i izrazito oblačne dane, garantujući da tople vode nikada neće ponestati. S obzirom na to da Srbija godišnje ima između 2.000 i 2.300 sunčanih sati, ovi sistemi predstavljaju logično i visoko isplativo rešenje za naše podneblje.

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Finansijska računica

Odgovor na pitanje isplativosti najviše zavisi od broja članova porodice i dnevne potrošnje tople vode, ali u većini slučajeva računica je nedvosmisleno pozitivna. Klasičan električni bojler radi pod velikim opterećenjem i najveći je pojedinačni potrošač struje u kući, često "vukući" struju u višoj, skupljoj tarifi.

Prosečan solarni bojler može da pokrije između 60% i 80% godišnjih potreba četvoročlanog domaćinstva, dok leti taj procenat skače i do 100%. To u praksi znači drastično smanjenje mesečnih računa i uštedu od preko 250 evra na godišnjem nivou. Logika je prosta: što je domaćinstvo veće i što se više tople vode troši, sistem će se brže otplatiti.

Pored direktne uštede novca, solarni bojleri rešavaju još jedan čest problem, posebno u starijim kućama, preopterećenje instalacija. Isključivanjem klasičnog bojlera kao glavnog potrošača, eliminiše se rizik od iskakanja osigurača kada se istovremeno uključe rerna i veš-mašina.

Dugovečnost, minimalno održavanje i nezavisnost

Za razliku od mnogih kućnih aparata koji se menjaju na svakih par godina, kvalitetan solarni sistem predstavlja dugoročnu investiciju sa životnim vekom od preko 20 godina. Prosečno vreme otplate sistema kreće se oko šest godina, što znači da ćete nakon tog perioda uživati u besplatnoj toploj vodi punih 15 godina.

Strah od skupog i komplikovanog održavanja je potpuno neopravdan. Ovi sistemi su projektovani da izdrže grad, olujne vetrove i niske temperature, dok su sami bojleri vrhunski izolovani i zaštićeni od korozije. Održavanje se svodi na rutinsku proveru pritiska i kontrolu nivoa glikola (antifriza). Pošto kolektori nemaju pokretne delove, rizik od mehančkih kvarova je minimalan. Takođe, pošto se pomoćni električni grejač retko uključuje, on se znatno manje haba, što znači ređe kvarove samog bojlera.

Dodatni motiv za ugradnju je i energetska nezavisnost. Sa stalnim rastom cena struje, svaki novi račun čini vašu investiciju isplativijom, a vaš budžet otpornijim na poskupljenja.

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Ekološki benefit i rast vrednosti nekretnine

Pored ekonomske, ekološka računica je podjednako impresivna. Korišćenjem solarnog bojlera, jedno prosečno domaćinstvo smanjuje emisiju ugljen-dioksida za više od jedne tone godišnje, što je ekvivalentno sadnji desetina stabala.

Takođe, energetska efikasnost je postala jedan od ključnih faktora na tržištu nekretnina. Kuća opremljena solarnim sistemom ima viši energetski razred, privlačnija je kupcima i automatski joj raste tržišna vrednost. Ovo je i idealno rešenje za vikendice i objekte van gradske mreže gde je snabdevanje strujom otežano.

Koliko iznosi početna investicija?

Cene solarnih bojlera u Srbiji variraju u zavisnosti od kapaciteta, tipa kolektora i proizvođača. Za manja domaćinstva dovoljni su bojleri od 120 do 160 litara, dok je za četvoročlanu porodicu zlatni standard rezervoar od 200 litara. Veći sistemi, od 250 do 300 litara, rezervisani su za mnogobrojnije porodice ili objekte sa izuzetno velikom potrošnjom.

Za prosečno četvoročlano domaćinstvo, kvalitetan sistem od 200 litara sa pločastim kolektorima košta između 1.500 i 2.200 evra, sa uključenom montažom. Ukoliko se odlučite za sistem sa vakuumskim kolektorima, koji su skuplji, ali znatno efikasniji tokom oblačnih i zimskih dana, investicija iznosi između 2.000 i 3.000 evra.

S obzirom na to da četvoročlana porodica godišnje potroši i do 2.500 kWh samo na grejanje vode, jasno je da su dugoročne uštede ogromne. Ipak, pre nego što donesete konačnu odluku i potpišete ugovor, uvek detaljno proverite ponudu i potvrdite da li je u navedenu cenu uključena i kompletna instalacija sistema na vaš krov.