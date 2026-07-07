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Investirali ste ogroman novac u novu fasadu, ugradili ste najkvalitetniju stolariju i obezbedili vrhunski sistem grejanja, a ipak vam se u uglovima plafona i zidova skupljaju vlaga i crna buđ? Uz to, računi za grejanje su neopravdano visoki, a u prostorijama i dalje postoji onaj neprijatan osećaj hladnoće u zidovima.

Ukoliko vam je ovaj scenario poznat, gotovo sigurno ste žrtva najčešćeg i najopasnijeg propusta u građevinarstvu, neizolovanih toplotnih mostova, od kojih je ubedljivo najkritičniji onaj na rubu međuspratne ploče.

Šta je zapravo "toplotni most"?

U fizici zgrade, "toplotni most" predstavlja specifičnu oblast u konstruktivnim delovima objekta kroz koju se toplota drastično brže i lakše prenosi ka spoljašnjosti nego kroz ostale delove zida. Možete ga zamisliti kao "rupu u oklopu" vaše kuće. Toplota uvek traži liniju manjeg otpora kako bi pobegla napolje, a hladnoća spolja koristi isti taj put da prodre unutra.

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Kada se topao i vlažan vazduh iz unutrašnjosti prostorije sudari sa tim hladnim delom zida, dolazi do naglog hlađenja i kondenzacije. Zid postaje vlažan, što stvara idealne uslove za bujanje gljivica i crne buđi. Zato toplotni mostovi ne rasipaju samo dragocenu energiju, već direktno ugrožavaju zdravlje ukućana.

Najčešće lokacije toplotnih mostova

Ova kritična mesta nastaju uvek na spojevima različitih građevinskih elemenata i materijala različitih termičkih svojstava ili na mestima gde se menja debljina konstrukcije. U praksi, toplotni mostovi se najčešće javljaju na ove četiri pozicije:

Prozorski nadvratnici i okna

Stubovi i grede

Unutrašnje betonske površine

Čeone strane ploča: Apsolutno najosetljivija i najproblematičnija tačka svakog objekta

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Ključna greška: Rub međuspratne ploče

Armirani beton, od kojeg se prave međuspratne ploče, je izuzetno jak materijal, ali je istovremeno katastrofalan termoizolator. Njegova sposobnost provođenja toplote je višestruko veća od sposobnosti termo-bloka ili cigle.

Ukoliko graditelji ozidaju zid, izliju ploču koja ide skroz do spoljne ivice zida, a zatim nastave zidanje, ta čeona strana betona ostaje direktno izložena spoljašnjim temperaturama. Ako se preko tog betonskog ruba ne postavi adekvatna termoizolacija (pre izrade fasade ili tokom same gradnje u oplati), taj beton će funkcionisati kao džinovski hladnjak.

Šta se dešava u praksi?

Ljudi često nalepe stiropor na zid od cigle, ali na betonski rub ploče stave znatno tanji sloj izolacije ili ga, u najgorem slučaju kod starije gradnje, ostave potpuno neizolovanim. Zbog ovog propusta, hladnoća spolja ulazi direktno u armaturu i beton međuspratne ploče. Ta hladnoća se zatim širi duboko u unutrašnjost objekta, hladeći vaše plafone i podove.

Kako se pravilno rešava ovaj problem?

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Prava i pravilna termička izolacija ruba ploče predstavlja neprobojnu branu za nastanak toplotnih mostova i ključna je za održavanje kvalitetnog stanja kompletne građevinske konstrukcije. Rešenje se mora isplanirati i sprovesti besprekorno.

Ugradnja izolacije u samu oplatu: Najbolji i najsigurniji metod je da se pre izlivanja betona, uz spoljnu ivicu oplate postavi tvrdo presovani polistiren ili specijalni izolacioni elementi. Kada se beton izlije, izolacija ostaje sjedinjena sa pločom, a njen spoljni rub je povučen ka unutra u odnosu na liniju zida.

Kontinuirana debljina fasade: Zidovi ispod i iznad ploče se često zidaju tako da budu blago istureni ka spolja, kako bi na mestu betonske ploče ostalo dovoljno prostora, minimum 5 do 10 cm, za umetanje termoizolacije koja će biti u ravni sa opekom. Na taj način, kada se radi završna fasada, ceo objekat se obmotava jedinstvenim, neprekinutim termo-omotačem iste debljine.

Upotreba izo-korpi: U modernoj, visokokvalitetnoj gradnji, na mestima gde ploča izlazi napolje, na primer kod prepusta za terase, koriste se specijalni nosivi termoizolacioni elementi koji fizički prekidaju betonsku vezu između unutrašnje ploče i spoljašnje terase, čime se toplotni most preseca u samom korenu.

Kada započinjete gradnju ili renoviranje, zapamtite jedno neosporno pravilo fizike, termoizolacioni sistem je jak tačno onoliko koliko je jaka njegova najslabija tačka. Ne dozvolite da zbog uštede na nekoliko kvadrata stiropora oko međuspratne ploče kompromitujete celokupnu investiciju i stvorite dom u kojem ćete se godinama boriti sa buđi i hladnoćom.