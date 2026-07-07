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Egipat i ove letnje sezone zadržava poziciju jedne od najtraženijih destinacija među turistima iz Srbije, zahvaljujući toplom moru, bogatoj ponudi hotela sa "all inclusive" uslugom i direktnim avionskim linijama iz Beograda. Najveće interesovanje vlada za Hurgadu i Marsa Alam, koji su ujedno i najzastupljeniji u ponudama domaćih turističkih agencija.

Sedmodnevni aranžman za četvoročlanu porodicu, odnosno dvoje odraslih i dvoje dece, u Hurgadi sa avionskim prevozom i "all-inclusive" uslugom kreće se od 2.000 do 2.600 evra.

- U Marsa Alamu cene su nešto više i kreću se od 2.200 do 2.900 evra za isti tip aranžmana, u zavisnosti od termina putovanja, kategorije hotela i uzrasta dece - naveli su iz jedne beogradske agencije.

1/7 Vidi galeriju EGIPATSKO LETOVALIŠTE ZA KOJE MALO KO ZNA: Upoznajte Marsu Alam, letovalište daleko manje poznato od Hurgade, ali prelepo Foto: Promo

Najniže cene uglavnom važe za polaske tokom maja, juna i druge polovine septembra, kada su vremenski uslovi prijatniji, a potražnja manja.

- Tokom jula i avgusta, kada je vrhunac letnje sezone, cene su više zbog povećanog interesovanja putnika i popunjenosti hotela - ukazali su iz agencije.

Kako su objasnili, u najvećem broju slučajeva cena aranžmana obuhvata "all inclusive" uslugu, avionski prevoz, aerodromske takse, kao i transfere od aerodroma do hotela. Sa druge strane, putno osiguranje, fakultativni izleti, napojnice i određene hotelske usluge najčešće nisu uračunati u cenu i dodatno se plaćaju.

Ukazali su da je jedan od razloga zbog kojih je Egipat i dalje privlačan porodicama to što za cenu koja je često uporediva sa letovanjem u pojedinim mediteranskim destinacijama nudi smeštaj u hotelima sa četiri ili pet zvezdica, brojne bazene, akvaparkove i animaciju za decu.

1/7 Vidi galeriju OTKRIJTE DESTINACIJU KOJU OBOŽAVAJU RONIOCI: Pored Hurgade, Egipat se može pohvaliti još jednom sjajnom destinacijom za odmor Foto: Promo

- Upravo zato veliki broj putnika bira 'all inclusive' aranžmane, jer im omogućavaju da unapred isplaniraju gotovo sve troškove letovanja - naveli su.

Iako su aranžmani za Marsa Alam nešto skuplji u odnosu na Hurgadu, mnogi putnici odlučuju se za ovu destinaciju zbog mirnijih plaža, očuvanih koralnih grebena i odličnih mogućnosti za ronjenje.

- Hurgada, s druge strane, ostaje prvi izbor porodica koje žele veći izbor hotela, više sadržaja za decu i lakšu dostupnost izleta, poput odlaska u pustinju ili vožnje brodom do obližnjih ostrva - zaključili su iz beogradske agencije.