Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević sastala se danas sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Sofronijević je rekla i da će dve zemlje zajedno raditi na projektu ponovnog uspostavljanja železničke linije između Beograda i Trsta i najavila da će našim profesionalnim vozačima uskoro biti odobrena viza D.

"Radićemo vrlo konkretno na tome, Srbija u svom programu razvoja do 2035. godine ima ovaj projekat u planu i vrlo konkretno ćemo raditi", rekla je ministarka Sofronijevićeva.

Ministarka je istakla da Italijani razumeju muke profesionalnih vozača iz Srbije i da će pomoći u što bržem dobijanju tzv. vize D.

"Posebna zahvalnost za razumevanje jedne velike muke za profesionalne vozače iz Srbiji i još tri balkanske zemlje, a to je vreme provedeno u Šengen zoni. Italija je izrazila puno razumevanje za dobijanje tzv. vize D i dogovorili smo se da se to sve desi u nekom veoma kratkom roku", rekla je Sofronijevićeva novinarima nakon sastanka u Vladi Srbije.

Istakla je da ćemo, znajući energiju i upornost Salvinija, jako brzo imati dobre vesti da saopštimo našim vozačima.

"To nije samo pitanje Srbije, CG, BiH i Severne Makedonije već i pitanje koje direktno utiče na ekonomske lance i snabdevanje i svih drugih evropskih zemalja. To je veoma važno pitanje i zahvaljujem još jednom na razumevanju i ponuđenoj pomoći", poručila je Sofronijevićeva Salviniju.

Viza D (nacionalna viza) za vozače kamiona omogućava duži boravak i rad u stranoj zemlji. Međutim, države EU su u velikoj meri odustale od izdavanja nacionalnih D viza za vozače iz Srbije pa je status profesionalnih vozača izjednačen sa turistima.