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Železnički operater Golden Eagle Luxury Trains predstavio je unapređenu verziju jednog od svojih najpoznatijih evropskih putovanja pod nazivom "Balkan Explorer".

Ova dvanaestodnevna ruta, koja se realizuje vozom Golden Eagle Danube Express, povezuje Veneciju i Istanbul, prolazeći kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Bugarsku i Tursku.

Nova verzija putovanja osmišljena je kao odgovor na sve veće interesovanje putnika za destinacije koje se nalaze van uobičajenih evropskih turističkih centara. Ruta kombinuje poznate gradove sa manje istraženim kulturnim i prirodnim znamenitostima. Putovanje započinje dvodnevnim boravkom u Veneciji, nakon čega privatni voz nastavlja putovanje ka istoku preko Trsta i ulazi u Sloveniju, prenosi Euronews.

Jedna od novina na ruti jeste ekskluzivna večernja poseta Postojnskoj jami u Sloveniji. Gosti na taj način imaju priliku da obiđu jedan od najvećih sistema kraških pećina u Evropi u periodu kada nema uobičajenih dnevnih gužvi.

Nakon toga, voz nastavlja putovanje duž hrvatske jadranske obale, uz nova zaustavljanja u Puli i Rijeci, pre nego što nastavi prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.

Izmenjeni itinerer predviđa više vremena za obilazak Sarajeva i Mostara, pružajući putnicima priliku da bolje upoznaju bogatu istoriju regiona, osmansko nasleđe i impresivne planinske predele.

Program putovanja uključuje i noćenje u hotelu u Beogradu, što gostima omogućava dodatno vreme za upoznavanje srpske prestonice pre nastavka puta kroz Sofiju i Plovdiv ka Istanbulu.

Tokom čitavog putovanja putnici borave u vozu Golden Eagle Danube Express, gde su im na raspolaganju kabine sa sopstvenim kupatilom, restoranski vagoni sa regionalnim specijalitetima, kao i bar-lounge vagon, u duhu tradicionalnih luksuznih evropskih železničkih putovanja.

Svi izleti van voza uključeni su u program i obuhvataju vođene ture kroz gradove, kulturne događaje, kao i ekskluzivne posete istorijskim lokalitetima van redovnog radnog vremena.

"Balkan Explorer" saobraća na odabranim terminima tokom godine. Naredni polasci planirani su za 2. oktobar 2026. godine, kao i za 7. maj, 10. septembar i 19. oktobar 2027. godine. Početna cena za dvokrevetnu sobu u deluks klasi za oktobarski polazak 2026. godine iznosi 21.100 evra, dok za polaske tokom 2027. godine cena počinje od 23.600 evra. Putnicima je na raspolaganju i smeštaj u Superior Deluxe klasi.

U cenu aranžmana uključene su dve noći u hotelu u Veneciji, jedno noćenje u Beogradu, boravak u hotelu u Istanbulu, sedam noći u vozu, svi obroci, pića tokom putovanja, organizovani izleti, transferi i napojnice.

"Balkan Explorer" predstavlja jednu od nekoliko luksuznih evropskih železničkih tura koje organizuje kompanija Golden Eagle Danube Express.

Među ostalim programima nalaze se osmodnevna ruta Pariz–Istanbul, koja prolazi kroz više evropskih zemalja, uključujući Austriju, Sloveniju, Srbiju i Bugarsku pre dolaska u Tursku, kao i 11-dnevni Grand Alpine Express, koji povezuje Budimpeštu i Veneciju preko Mađarske, Austrije, Švajcarske, Slovenije i severnog dela Italije.