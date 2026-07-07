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Istraživači sa platforme Freebets zamolili su 2.000 britanskih vozača da urade IQ test i pitali ih koji automobil voze. Rezultati tog istraživanja pokazali su da su vozači Volva najpametniji na putu, osvojivši 115 bodova na IQ skali, što ukazuje na to da imaju natprosečnu inteligenciju.

- Oduvek je postojala percepcija da su vozači Volva razumni i evo dokaza - rekao je portparol platforme Freebets Tim Agnju.

Vozači Volva osvojili su 115 bodova na IQ skali, što ukazuje na to da imaju natprosečnu inteligenciju. Međutim, vozači BMW-a i Minija imali su najniži IQ, što ih potencijalno čini najgorim vozačima. Osvojili su samo 87 bodova na IQ skali, što se smatra rezultatom ispod proseka.

Vozači Škode, Tesle, Tojote i Honde takođe su ušli među prvih pet, što znači da imaju viši IQ od ostalih vozača. Vozači Land Rovera, Voksola i Fijata bili su među pet najlošije rangiranih.

Među vozačima s najnižim IQ-om su vlasnici Audija

- Ako ste vozač Škode, Tesle, Tojote ili Honde, možete sami sebe da potapšete po ramenu - rekao je Agnju.

Rezultati IQ testa od 130 i više smatraju se "veoma superiornom" inteligencijom, dok se rezultati od 120 do 129 smatraju "superiornim", od 110 do 119 "visokim prosekom", od 90 do 109 "prosekom", od 80 do 89 "niskim prosekom", a od 70 do 79 "graničnim", dok 69 i manje označava "intelektualni invaliditet".

Vozači Škode zauzeli su drugo mesto sa 113 bodova, vozači Tesle i Tojote dele sledeću poziciju sa 112, dok su vozači Honde imali 111 bodova. Vozači Volkswagena bili su peti sa 109, Nisana šesti sa 107, Hyundaija i Kije sedmi sa 106, Forda osmi sa 102, Jaguara deveti sa 101 i Mercedes-Benza deseti sa 99.

Među vozačima s najnižim IQ-om su vlasnici Audija, na 11. mestu sa 98 bodova, Peugeota i Renaulta, koji dele 12. mesto sa 96, Land Rovera na 13. mestu sa 91, Voksola na 14. mestu sa 90 i Fijata na 15. mestu sa 89. Vozači BMW-a i Minija nalaze se na dnu liste, na 16. mestu, sa samo 87 bodova.