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Rad u ugostiteljstvu nije jednostavan kkao izgleda na prvi pogled. To dobro znaju oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem različitih ljudi što ponekad dovodi i do neprijatnih situacija.

To je težak posao, a dok zaposleni vredno rade i trude se da ugode gostima, neretko se pojave i ljudi koji svojim ponašanjem dodatno otežaju ionako naporan radni dan. Konobari iz Hrvatske su u jednoj raspravi na Redditu otkrili kroz kakve su sve neprijatnosti prolazili na poslu, a jedan od njih je posebno izdvojio tip gostiju koji najmanje voli.

Raspravu je pokrenuo korisnik koji tek dva meseca radi u svadbenom salonu. Kaže da je za sada zadovoljan poslom i atmosferom, da ima dobar tim konobara, korektnog šefa i glavnog konobara, te dodaje da je takva situacija, prema njegovom iskustvu, prava retkost u ugostiteljstvu.

Zato je pitao ostale korisnike kakva su njihova iskustva sa problematičnim gostima u kafićima, restoranima, hotelima i klubovima i koje su najgore ili najneprijatnije situacije doživeli tokom rada.

Iskustva iz ugostiteljstva

Jedna konobarica ispričala je iskustvo sa dvojicom pijanih gostiju koji su ušli na piće neposredno pred zatvaranje lokala.

- Bila sam pred polazak kući jer nije bilo gostiju. Prišla sam stolu da pitam šta će da popiju, a jedan od njih je uz neprijatne komentare naručio pivo. Nabrojala sam koja piva imamo, a on se obradovao Jelen pivu jer ga, kako je rekao, dugo nije pio. Donela sam im pivo, a onda su počeli da mi psuju majku i govore kako neće da piju srpsko pivo. Pozvala sam vlasnika i nisam im donela ništa drugo. Kada je gazda stigao i pokušao kulturno da ih zamoli da krenu kući jer se lokal zatvara, jedan od njih mu se usred razgovora ispovraćao pravo u lice. Na odlasku je još vikao na mene da donesem maramice. Posle toga sam radila još dva dana i dala otkaz - napisala je ona.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Druga korisnica opisala je iskustvo iz lokalnog kafića.

- Svi gosti su uglavnom bili korektni osim jednog čoveka koji je imao kriminalnu prošlost. Nikada niste znali kada će postati agresivan. Jednog dana je umislio da ga je moja koleginica prethodnog dana zakinula za dva dinara. Posle svađe otišao je kući, uzeo bejzbol palicu i demolirao ceo kafić. Tog dana smo unutra bile ja, dve žene sa malim detetom i dvojica mladića. Istrčali smo na terasu i čekali da prestane. Niko nije zvao policiju iz straha od osvete, pa čak ni vlasnik. Ubrzo sam dala otkaz.

„Najgora vrsta gostiju“

Jedna konobarica posebno je izdvojila gosta koji je godinama živeo u Nemačkoj.

- Radile smo samo vlasnica i ja. Poslužila sam celu baštu, otišla po hranu, vratila se i konačno sela da jedem. Tada je jedan gost počeo da me doziva i pokazuje prstima da priđem. Tražio je novine i malu produženu kafu. Donela sam mu to i nastavila da jedem. Posle nekoliko minuta ponovo me je zvao da donesem radler, pa zatim i čašu vode. Na kraju me je pitao ko mi je dozvolio da jedem dok radim. Tada mi je prekipelo i rekla sam mu sve što sam imala. Cela bašta je u roku od deset minuta popila piće, platila račune, ostavila bakšiš i otišla. Od tada se više nikada nije pojavio.

Foto: Shutterstock

Jedan bivši konobar smatra da su najteži gosti oni koji dolaze neposredno pred zatvaranje.

- Radio sam kao konobar pet godina i najgori su oni koji dođu pet minuta pre zatvaranja i naruče kapućino ili toplu čokoladu - napisao je.

U raspravu se uključio i korisnik koji ne radi kao konobar, ali svakodnevno radi sa strankama.

- Razumem ljude koji ne stignu ranije jer imaju isto radno vreme kao i mi, ali ne razumem one koji namerno dolaze poslednjih minut ili dva pred kraj rada sa posebnim zahtevima. Prijatelji koji su radili kao konobari govorili su mi da je poslednje posluživanje često 15 minuta pre zatvaranja lokala. Znam i da se računi uglavnom ne kucaju nakon završetka radnog vremena, pa mi je logično da se posao privodi kraju pre samog zatvaranja.