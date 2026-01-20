Slušaj vest

U Evropi se posao konobara ne vrednuje isto svuda. Razlike u primanjima nisu samo ekonomske – one su i odraz kulture rada i odnosa prema ugostiteljstvu.

Dok se u pojedinim zemljama ovaj posao i dalje smatra privremenim, u državama poput Nemačke, Danske ili Švedske konobari imaju stabilne plate koje im omogućavaju pristojan život, a bakšiš dolazi kao dodatni bonus.

Bruto plata preko 3.000 evra

Posebnu pažnju na društvenim mrežama privukla je priča Almudene Baran, Španjolke koja živi i radi u Švajcarskoj. Ona je, pod nadimkom "almuinswiss“, podelila detaljan obračun svoje zarade za jedan mesec i pokazala kako izgleda realnost rada u ugostiteljstvu u toj zemlji.

Napomenula je da ne radi puno radno vreme, što znači da bi joj primanja bila i veća da ima više smena.

Tokom decembra radila je ukupno 112 sati. Njena satnica iznosila je oko 22,54 evra, šZa 112 sati rada zaradila više od 3.000 evra: Konobarica iz Švajcarske otkrila kako izgleda plata u ugostiteljstvuto joj je donelo približno 2.524 evra. Na to se dodaje bonus od 237 evra, zatim 268 evra za pet redovnih nedelja rada, kao i dodatnih 56 evra za rad tokom državnih praznika.

„Moja ukupna bruto plata, sa svim dodacima, iznosila je 3.085 evra“, rekla je Almudena.

Odbici i konačna zarada

Od tog iznosa odbijeni su doprinosi: oko 162 evra za socijalno osiguranje, 33 evra za osiguranje od nezaposlenosti, 30 evra za zaštitu u slučaju povrede na radu i još 64 evra za ostale troškove. Nakon svih odbitaka, na njen račun je leglo oko 2.700 evra – bez uračunatog bakšiša.

Kako ističe, bakšiš u Švajcarskoj ima veliku ulogu i često predstavlja značajan deo prihoda ne samo konobara, već i kuvara i pica majstora.

"Ne zarađujem isti iznos svakog meseca, ali decembar je bio odličan period kada je u pitanju bakšiš“, dodala je.

Praznična sezona, veći broj turista i gužve u restoranima čine decembar jednim od najisplativijih meseci u ugostiteljstvu. Tako je Almudena za svega 112 radnih sati uspela da zaradi više od 3.000 evra bruto – cifra koja je za mnoge u regionu gotovo nezamisliva za ovaj posao.