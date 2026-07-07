Slušaj vest

Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, i koferi se uveliko pakuju. Ipak, pre svakog puta na more nameću se ista ključna pitanja: "Da li je voda čista?" i "Kakva je plaža?". Kako ne bismo nagađali, Fondacija za ekološku edukaciju (FEE) olakšala je izbor. Čuvene Plave zastavice ove organizacije već godinama služe kao nepogrešiv indikator da je plaža koju birate besprekorno čista, bezbedna i ekološki očuvana.

Ako se pitate gde možete pronaći najviše ovakvih rajskih mesta, odgovor je dobro poznat. Naša omiljena letnja destinacija Grčka, ove godine ponosno ističe čak 624 Plave zastavice na svojim plažama. Ovim rezultatom, Zemlja maslina i sunca je zauzela visoko drugo mesto u svetu, odmah iza Španije.

Ali koji delovi Grčke su najčistiji? U nastavku izdvajamo destinacije na kojima kristalna voda nikad ne izda posetioce.

Krit

Ako posmatramo šire regione, Krit je apsolutni šampion sa ukupno 154 Plave zastavice raspoređene širom svojih obala. To znači da skoro četvrtina grčkih sertifikata se plavi na ovom jednom ostrvu.

Regije Lasiti na istoku i Hanja na zapadu tradicionalno predvode listu, pa se tamo nalaze neke od najpoznatijih rajskih plaža, poput čuvenog Elafonisija i Falasarne.

Zbog vetrova i specifičnih struja na ostrvu, ove zastavice su turistima ključni putokaz koji garantuje bezbrižno kupanje u kristalno čistom moru, daleko od bilo kakvog zagađenja.

Halkidiki

Lepe vesti za više hiljada turista koji svake sezone preplave sever Grčke – Halkidiki se može smatrati "ekološkom prestonicom" sa čak 93 plaža na kojima se vijore Plave zastavice.

Naši turisti na Kasandri i Sitoniji mogu da se opuste, znajući da je voda zaista čista, jer su plaže poput Haniotija, Polihrona, Kalite, ali i Nikitija i Sartija, redovni dobitnici ovog priznanja.

Skijatos

Među ovogodišnjim dobitnicima nalazi se i popularna plaža Kukunarijes na Skijatosu. Ova lokacija je već decenijama prepoznatljiva po svom finom pesku i gustoj borovoj šumi koja se spušta gotovo do same vode, pružajući prirodnu hladovinu.

Plava zastavica na ovoj plaži samo potvrđuje uspešnu borbu Grčke za očuvanje životne sredine, uprkos masovnim posetama turista.

Rodos

Rodos sa svojim Starim gradom i dugim peščanim plažama primamljiva je destinacija za turiste. Godine 2026. ostrvo je dobilo čak 57 priznanja, što ga svrstava odmah iza Halkidikija po broju nagrada.

Najpoznatija i najveća turistička zona je Faliraki gde je uz kilometarsku peščanu plažu raspoređeno 12 plavih zastavica.

Na pola puta između grada Rodosa i Falirakija nalazi se Kalitea, poznata po starim termalnim izvorima i lepo uređenoj obali, takođe nosilac Plave zastavice. Malo južnije je Pefkos, čista peščana plaža okružena borovom šumom, omiljena kod skandinavskih i britanskih gostiju.

Generalno, istočna obala ima peskovitije i mirnije plaže, pogodnije za porodice i decu, dok je zapadna obala vetrovitija, sa kamenim uvalama i talasima, i više odgovara ljubiteljima jedrenja i vodenih sportova.

Krf

U pesak Smaragdnog ostrva FEE je ubola više od 30 Plavih zastavica. Simbol ostrva je plaža Glifada, na oko 16 km jugozapadno od grada Krfa, duga peščana plaža okružena liticama i zelenilom, poznata i po lepim zalascima sunca iz obližnjeg sela Pelekas.

Istočna obala Krfa je mirnija i pogodnija za kupanje sa decom jer je zaklonjena kopnenim delom Grčke, severna strana ima dublje i hladnije more, dok zapadna i jugozapadna obala nude duge peščane plaže izložene vetru sa Italije, što ih čini zanimljivim i ljubiteljima vodenih sportova.

Šta su Plave zastavice?

Plave zastavice su međunarodni ekološki sertifikat koji se dodeljuje plažama, marinama i operaterima održivog nautičkog turizma širom sveta. Ovaj globalno prepoznatljivi simbol pokrenut je 1987. godine od strane Fondacije za ekološku edukaciju sa sedištem u Danskoj.

Da bi lokacija ponosno istakla ovu zastavicu, mora da ispuni i rigorozno održava niz strogih kriterijuma podeljenih u četiri glavne kategorije. Prvi i najvažniji uslov jeste kvalitet vode za kupanje, koji se redovno i strogo uzorkuje tokom čitave sezone. Pored toga, velika pažnja posvećuje se zaštiti životne sredine i održivom upravljanju obalnim područjem kroz pravilno odlaganje otpada.