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Svake letnje turističke sezone društvene mreže preplave predivni kadrovi sa Jadranske obale, ali s vremena na vreme ispliva i ona mračna strana turizma koja celokupnu javnost ostavi u potpunom šoku. Upravo to se dogodilo kada je jedna vlasnica apartmana iz Hrvatske objavila snimak na TikToku, prikazujući u kakvom su stanju gosti iz Velike Britanije ostavili njen apartman nakon samo nekoliko dana boravka. Video je brzinom svetlosti postao viralan, prikupivši milione pregleda, a prizor koji je vlasnica zatekla izazvao je lavinu besa, neverice i iskrenog saosećanja širom sveta.

Od čistog apartmana do deponije

Umesto uobičajenog pospremanja, skidanja posteljine i rutinskog čišćenja, vlasnicu je na vratima dočekao nezamisliv horor. Gosti su prostor bukvalno pretvorili u "smetlište". Prema onome što se moglo videti na snimku, šteta nije bila samo posledica opuštenijeg odmora, već i namernog vandalizma.

1/6 Vidi galeriju Prizor koji je zgrozio svet: Gosti uništili apartman u Hrvatskoj Foto: Tik Tok Printscreen

Kamera je zabeležila nepregledne gomile smeća na svakom koraku. Prazne flaše pića, razbacani ostaci hrane, plastične kese i slično. Pored smeća, prostor je pretrpeo i teška fizička oštećenja. Podovi su bili natopljeni vodom i isprosipanim pićem, ostavljajući fleke širom apartmana.

Vlasnica je pokazala i stanje u kojem su turisti ostavili toalet, što je ujedno i najmučniji deo snimka koji oslikava ekstremnu nehigijenu

Reakcije javnosti i pozivi na hitnu odgovornost

Nakon što je video objavljen uz opis koji navodi da su gosti iz noćne more uništili njenu kuću, komentari su počeli da pristižu. Reakcije korisnika mreža bile su potpuno ujedinjene u oštroj osudi ovakvog ponašanja.

"Balkanci ovo nikada ne bi uradili", "Kako su ovo uspeli za samo 5 dana?", "Ovo je prvi put da se slažem sa vlasnikom apartmana" samo su neki od komentara.

Mnogi su savetovali očajnu vlasnicu da odmah kontaktira korisničku podršku platforme preko koje je smeštaj izdat, ističući da bi ovakvi posetioci morali biti doživotno blokirani i stavljeni na globalnu "crnu listu", kako više nikada ne bi mogli da rezervišu tuđi dom. Korisnici su masovno urgirali da se ceo slučaj bez odlaganja prijavi policiji i osiguravajućim kućama. Cilj je bio da bahati gosti snose potpunu finansijsku, ali i krivičnu odgovornost za namerno uništavanje tuđe privatne imovine.

"Party" turizam preovladava Hrvatskom

Poslednjih godina, gradovi poput Splita i Hvara postali su izuzetno popularne destinacije za mlade Britance i druge turiste koji dolaze gotovo isključivo zbog noćnog provoda.

Iako ovakav vid turizma nesumnjivo donosi brz profit lokalnoj ekonomiji, on nosi ogromne i sve češće nepremostive rizike za domaće vlasnike smeštaja. Uništavanje inventara, nesnosna buka i ostavljanje deponija postali su gorući problem. Zbog ovakvih incidenata, lokalci sve češće zahtevaju izuzetno visoke sigurnosne depozite unapred, a mnogi se odlučuju na stroge provere i selektovanje gostiju kako bi po svaku cenu zaštitili svoju imovinu.