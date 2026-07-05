Velika inspekcijska kontrola na Jadranu: Kazne premašile 700.000 evra, nelegalnim objektima preti pečaćenje! Evo šta se posebno gleda
Iako je turistička sezona u Crnoj Gori počela odlično uz velike gužve, nadležne službe su ove godine pokrenule masovnu akciju suzbijanja sive ekonomije.
Na terenu je više od 100 inspektora koji kontrolišu bukvalno sve – od legalnosti smeštaja do broja ležaljki na plažama, a prvi rezultati pokazuju da nema povlašćenih, pišu mediji u Crnoj Gori.
Samo u periodu od marta do juna, zahvaljujući koordinisanim akcijama tržišne, turističke, poreske i sanitarne inspekcije, izrečeno je čak 700.000 evra kazni.
Inspektori su raspoređeni u osam opština, a novina je da su ove sezone, pored primorja, pod lupom i planinski centri poput Kolašina i Žabljaka.
Budva na udaru: 19 zabrana rada za tri meseca
Budva je prva uvela lokalnu turističku inspekciju koja je od aprila sprovela skoro 700 nadzora. Fokus je na uvođenju smeštaja u legalne tokove, što je već dalo rezultate – broj registrovanih kreveta i dozvola za ugostiteljstvo u domaćinstvima skočio je za preko 40 odsto. Ipak, za one koji ignorišu pravila, već je doneto 19 rešenja o zabrani rada, dok je stotine vlasnika dobilo pozive da hitno registruju svoje objekte.
Rat za prostor na plažama: Pravilo 50 odsto
Jedan od najvećih problema za turiste, pretrpane plaže na kojima nema mesta za peškir, ove godine je pod posebnom prismotrom. Zakon je jasan: na svim kupalištima, osim hotelskih, zakupci moraju da ostave 50 odsto prostora slobodnim od ležaljki i suncobrana kako bi kupači mogli nesmetano da koriste svoj prostor.
Pod lupom i buka, alkohol i čamci
Inspekcije, u saradnji sa policijom, kontrolišu i druge aspekte turističke ponude koji kvare utisak gostima:
- Maloletnici i alkohol: Strogo se kažnjava služenje pića mlađima od 18 godina
- Buka i radno vreme: Restorani i kafići moraju poštovati propisane nivoe buke i termine rada
- Rent-a-car i čamci: Kontroliše se legalnost pružanja usluga prevoza i izdavanja plovila
Nadležni upozoravaju da su novčane kazne samo prvi korak. Ukoliko se prekršaji ponove, sledeća drakonska mera je zapečaćivanje objekata, čime se vlasnicima onemogućava rad do kraja sezone, što bi moglo naneti nepopravljive gubitke onima koji svesno krše zakon.
Kurir/Blic