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Iako je turistička sezona u Crnoj Gori počela odlično uz velike gužve, nadležne službe su ove godine pokrenule masovnu akciju suzbijanja sive ekonomije.

Na terenu je više od 100 inspektora koji kontrolišu bukvalno sve – od legalnosti smeštaja do broja ležaljki na plažama, a prvi rezultati pokazuju da nema povlašćenih, pišu mediji u Crnoj Gori.

Samo u periodu od marta do juna, zahvaljujući koordinisanim akcijama tržišne, turističke, poreske i sanitarne inspekcije, izrečeno je čak 700.000 evra kazni.

Inspektori su raspoređeni u osam opština, a novina je da su ove sezone, pored primorja, pod lupom i planinski centri poput Kolašina i Žabljaka.

Budva na udaru: 19 zabrana rada za tri meseca

Budva je prva uvela lokalnu turističku inspekciju koja je od aprila sprovela skoro 700 nadzora. Fokus je na uvođenju smeštaja u legalne tokove, što je već dalo rezultate – broj registrovanih kreveta i dozvola za ugostiteljstvo u domaćinstvima skočio je za preko 40 odsto. Ipak, za one koji ignorišu pravila, već je doneto 19 rešenja o zabrani rada, dok je stotine vlasnika dobilo pozive da hitno registruju svoje objekte.

Rat za prostor na plažama: Pravilo 50 odsto

Jedan od najvećih problema za turiste, pretrpane plaže na kojima nema mesta za peškir, ove godine je pod posebnom prismotrom. Zakon je jasan: na svim kupalištima, osim hotelskih, zakupci moraju da ostave 50 odsto prostora slobodnim od ležaljki i suncobrana kako bi kupači mogli nesmetano da koriste svoj prostor.

Pod lupom i buka, alkohol i čamci

Inspekcije, u saradnji sa policijom, kontrolišu i druge aspekte turističke ponude koji kvare utisak gostima:

Maloletnici i alkohol: Strogo se kažnjava služenje pića mlađima od 18 godina

Buka i radno vreme: Restorani i kafići moraju poštovati propisane nivoe buke i termine rada

Rent-a-car i čamci: Kontroliše se legalnost pružanja usluga prevoza i izdavanja plovila