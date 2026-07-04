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Ministar finansija Siniša Mali poručio je danas u Batočini da je razvoj infrastrukture ključ ravnomernog napretka Srbije i boljeg života građana.

"Kakva atmosfera danas u Batočini!", poručio je Mali putem svog Instagrama, pa nastavio:

"Hvala vam na gostoprimstvu, hvala vam na svemu što činite za svoj kraj!

Ova opština se nalazi na raskršću puteva i predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije. Smeštena uz Koridor 10 i u dolini Lepenice, danas ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj ovog dela naše zemlje.

Danas, kada govorimo o razvoju Srbije, govorimo i o razvoju Batočine. Zbog toga je važno da nastavimo ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu. Naš cilj mora biti da mladi vide svoju budućnost ovde u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život.

Posebno želim da istaknem značaj saobraćajne povezanosti. Dobri putevi ne znače samo brži dolazak od jednog mesta do drugog. Oni znače nove investicije, veći broj radnih mesta, bolju povezanost sela i gradova i ravnomerniji razvoj čitave Srbije. A Batočina svojim položajem ima potencijal da bude jedan od nosilaca razvoja Šumadijskog okruga.

Srbija je danas, uprkos svim pokušajima destabilizacije, i dalje jaka i stabilna zemlja, koja ima snažnu ekonomiju. Pred nama je još mnogo posla, ali verujem da zajedničkim radom možemo da ostvarimo velike rezultate. Potrebni su nam sloga, odgovornost i posvećenost ciljevima koji su važni za sve građane – bolji životni standard, jača privreda, kvalitetnije obrazovanje i sigurnija budućnost.

Neka Batočina nastavi da raste, da se razvija i bude ponos Šumadije i Srbije.

Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastavićemo da gradimo još bolju i lepšu Srbiju, Šumadiju, Batočinu.

Živela Batočina! Živela Šumadija! Živela Srbija!", poručio je Mali.